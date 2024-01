Here kündigt genauere Reichweiten-Prognose an

Wie Here anlässlich der Premiere von „Here EV Range Factors“ auf der CES in Las Vegas ankündigt, sollen die Autobauer mit dem System „die Genauigkeit der streckenspezifischen Reichweitenvorhersagen ihrer Elektrofahrzeuge erhöhen“ und die Reichweitenangst der Kunden weiter lindern können. Denn laut Here basieren die derzeitigen Systeme „hauptsächlich auf historischen Daten früherer Fahrten und berücksichtigen keine Echtzeit- und Vorhersageauswirkungen, die während der Fahrt des Fahrers auftreten können oder auch nicht“. Sprich: Einige dynamische Faktoren der Reichweitenberechnung werden demnach nicht ausreichend erfasst, die Prognose wird ungenau.

Das will Here ab Mitte 2024 mit „EV Range Factors“ ändern. Die namensgebenden Faktoren, die künftig mit einbezogen werden sollen, sind etwa Straßentopografie-, Temperatur- und Winddaten. Zwar werden gewisse topografische Daten und (historische) Durchschnittsgeschwindigkeiten in der Berechnung bereits berücksichtigt, Here will an dieser Stelle aber deutlich genauer werden.

So werden künftig in 60 Ländern genaue Karten genutzt, um „dem Fahrzeug zu helfen, Änderungen der bevorstehenden Straßenhöhe, Neigung, Krümmung und Unebenheit zu verstehen“. Prädiktive Außentemperaturen und Daten zur Oberflächentemperatur der Straße sollen sich ebenfalls in einem deutlich genaueren Ergebnis niederschlagen. Zudem soll auch die Vorhersage der Windgeschwindigkeit und -richtung nahe der Straßenoberfläche berücksichtigt werden. Die Temperatur- und Windabdeckung ist vorerst nicht für alle 60 Länder, sondern vorrangig für Europa und Nordamerika geplant.

„Wir freuen uns, eine Standorttechnologie vorstellen zu können, die darauf ausgelegt ist, die Komplexität der Batteriereichweitenberechnungen für Elektrofahrzeuge auf der Strecke zu bewältigen“, sagt Christopher Handley, Vizepräsident für Dynamic Spatial Content bei Here Technologies. „Durch die Bereitstellung wichtiger Daten über Straßenbeschaffenheit, Temperatur und Wind wollen wir den Fahrern das Vertrauen und die Informationen geben, die sie für eine problemlose Fahrt benötigen.“

Vor einem Jahr hatte Here auf der CES ein System namens „Charge Point Occupancy Prediction“ vorgestellt, das die Verfügbarkeit von Ladestationen für E-Autos weltweit vorhersagen soll.

here.com