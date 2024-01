Togg gibt Ausblick auf E-Limousine T10F

Die Daten zu den Antrieben sind im Kern vom T10X bekannt. Auch bei der Limousine T10F wird es die Varianten Standard Range RWD, Long Range RWD und Long Range AWD geben. Die RWD-Modelle verfügen über einen 160-kW-Motor, die Allrad-Variante mit einem zweiten Motor leistet 320 kW. Die Standard Range-Modelle erhalten eine Batteriekapazität von 52,4 kWh, während diese bei den Long-Range-Modellen auf 88,5 kWh beträgt.

Aufgrund der aerodynamischeren Karosserie des T10F liegt die Reichweite bei der Limousine aber erwartungsgemäß etwas höher: Mit dem 52,4-kWh-Akku sollen es bis zu 350 Kilometer sein (T10X: 314 Kilometer), mit dem großen Akku sollen sogar 600 Kilometer möglich sein – im SUV sind es bis zu 523 Kilometer nach WLTP. Beim T10F handelt es sich allerdings noch um vorläufige Werte des seriennahen Prototypen. Das Serienmodell soll wohl wie berichtet gegen Ende des Jahres vorgestellt werden, die Serienproduktion ist für 2025 geplant.

Bild: Togg Bild: Togg Bild: Togg Bild: Togg Bild: Togg Bild: Togg Bild: Togg

Das F in der Modellbezeichnung steht übrigens für „Fastback“. Es handelt sich also nicht um eine klassische Stufenheck-Limousine mit kleinem Kofferraumdeckel (wie etwa beim Tesla Model 3 oder Mercedes EQE), sondern um ein Fließheck, bei dem auch die Heckscheibe mit nach oben schwingt und so eine große Kofferraum-Öffnung freigibt – wie beim Polestar 2, BMW i4 oder VW ID.7.

Mit einer Länge von 4,83 Metern ist der Togg T10F übrigens in etwa auf dem Niveau des i4 angesiedelt, der ID.7 ist einige Zentimeter länger. Dementsprechend ist das Kofferraumvolumen des T10F (500 bis 1.350 Liter) auch eher mit dem i4 vergleichbar (470 bis 1.290 Liter). Der ID.7 kann mit 532 bis 1.600 Liter vor allem bei umgeklappten Rücksitzlehnen deutlich mehr laden.

T10F RWD Standard Range T10F RWD Long Range T10F AWD Long Range Leistung 160 kW 160 kW 320 kW Drehmoment 350 Nm 350 Nm 700 Nm Batterie 52,4 kWh 88,5 kWh 88,5 kWh WLTP-Reichweite 350 km 600 km 530 km Ladeleistung AC 11 kW, 22 kW optional 11 kW, 22 kW optional 11 kW, 22 kW optional Ladeleistung DC 180 kW 180 kW 180 kW Ladedauer 20-80% 28 min 28 min 28 min

Bei Togg gibt es mit dem T10F wohl schon die erste Weiterentwicklung der eigenen Technik: Beim SUV T10X war noch von einer maximalen DC-Ladeleistung von 150 kW die Rede. Bei der Limousine soll an entsprechenden Schnellladesäulen der Strom schon mit 180 kW in den Akku fließen. Die DC-Ladedauer von 20 auf 80 Prozent (also nicht das übliche Fenster von zehn auf 80 Prozent) gibt Togg unabhängig von der Akku-Größe mit 28 Minuten an.

Für das AC-Laden ist ab Werk ein 11-kW-Lader verbaut, optional sollen 22 kW möglich sein. Außerdem soll der T10F V2L unterstützen, es können also elektrische Geräte mit Strom aus dem Antriebsakku betrieben werden. Vehicle-to Home- oder Vehicle-to-Grid-Funktionalitäten werden noch nicht erwähnt.

Im Innenraum bietet der T10F einen auffälligen einen 29-Zoll-Touchscreen, der bis vor den Beifahrer reicht. Der Fahrer hat hinter dem Lenkrad zusätzlich ein eigenes 12,3-Zoll-Instrumentendisplay. In der Mitte ist noch ein acht Zoll großer Touchscreen für die Klima-Steuerung verbaut. Im Vergleich zum T10X soll es im Innenraum ein neues Lenkrad sowie geänderte Sitze und Türverkleidungen geben.

Die Preise für den T10F sowie der genaue Marktstart im Jahr 2025 sind noch nicht bekannt.

insideevs.de, vision-mobility.de