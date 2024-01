CCV: Flexible Bezahllösungen für E-Ladesäulen

Mit seinem CCV Edge IM15 und dem CCV IM30 bietet CCV Terminals sowohl für Open- als auch Closed-Loop-Zahlungslösungen. Betreiber können daher sowohl Mitgliedskarten und eigene App-Lösungen als auch reguläre Kartenzahlungen und Zahlungen über QR-Code akzeptieren. Die Terminals, die beide über einen Farb-Touchscreen verfügen, unterstützen sowohl Single-Charger als auch Multi-Charger. Bei Multi-Charger-Lösungen wählen E-Autofahrer:innen nach erfolgter Identifikation mit der Bezahlkarte über den Kiosk-Modus die jeweilige Ladesäule aus. Die Rechnung erhalten sie im Anschluss an das Laden und Bezahlen über einen QR-Code im Display als E-Receipt.

CCV IM15 – Kompaktes Terminal für kontaktloses Bezahlen

Das CCV Edge IM15 lässt sich durch seine kompakte Größe besonders platzsparend – sowohl im Hoch- als auch im Querformat – in die Ladesäule integrieren. Für ein nahtloses Design ist es als CCV Edge IM15 Flush im Hochformat außerdem flächenbündig verfügbar und in die Säule integrierbar. Nutzer:innen zahlen kontaktlos über einen im 3,5-Zoll-Display integrierten Kontaktlosleser und können ihre PIN bei Abfrage dank des PIN-on-Glass-Features direkt über das Display eingeben. Auf Wunsch kann ein zusätzlicher Chip-Kartenleser in die Ladesäule integriert werden.

CCV IM30 – Umfangreiche Möglichkeiten zur Individualisierung

Das CCV IM30 verfügt über einen 5-Zoll-Display und ist sowohl mit einem Kontaktlosleser als auch zusätzlich einem Magnetstreifen- sowie Chip-Kartenleser ausgestattet. Die PIN-Eingabe erfolgt ebenfalls direkt über das Display.

Mit dem IM30 erhalten Ladesäulenbetreiber ein Bezahlterminal mit erweiterten Funktionen: Es ist Android-basiert und individualisierbar. So können über das Terminal Anwendungen wie Kassen- oder Kundenbewertungsapps zur Verfügung gestellt werden. Gleichzeitig ist es möglich, ein eigenes Branding sowie Loyalty-Programme zu integrieren oder gezielt Werbung zu schalten. Betreiber können das Terminal über Remote-Zugriff in Betrieb nehmen, Einstellungen ändern sowie Transaktionen und Einnahmen überwachen.

Das Serviceangebot von CCV geht über die Bereitstellung des Terminals hinaus. Ladesäulenbetreiber erhalten auf Wunsch Terminal, Software, Processing und Acquiring aus einer Hand.

Mehr über die Terminals und Leistungen von CCV erfahren Sie hier: ccv.eu