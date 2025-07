UTA Edenred nimmt 8.000 Powerdot-Ladepunkte in sein Ladenetz auf

Die Powerdot-Standorte befinden sich in stark frequentierten öffentlichen Bereichen wie Supermärkten, Einkaufszentren, Fachmarktzentren und Restaurants. Neben CCS- (mit bis zu 200 kW) und CHAdeMO-Anschlüssen sollen die Standorte auch Typ-2-Ladepunkte bieten. Zur genauen Verteilung werden jedoch keine Angaben gemacht.

„Unsere Mission ist es, schnelles und ultraschnelles Aufladen überall dort anzubieten, wo Menschen einkaufen, essen und reisen. Die Zusammenarbeit von Powerdot und UTA Edenred macht es Fahrern von E-Fahrzeugen jetzt noch einfacher, unterwegs auf Ladestationen zuzugreifen“, so Luis Santiago Pinto, CEO von Powerdot. „Unser UTA eCharge Netz bietet unseren Kunden eine sehr gute Abdeckung für eine optimale Nutzererfahrung, sei es bei lokalen Fahrten oder auf internationalen Touren. Die Kooperation mit Powerdot – dem größten unabhängigen Ladestationsbetreiber in Europa – ist eine wertvolle Erweiterung unseres Ladeangebots“, ergänzt Pierre Jalady, General Manager Mobility EMEA bei Edenred und CEO von UTA Edenred.

Mit den nun 8.000 neuen Ladepunkten von Powerdot steht Kunden von UTA Edenred derzeit ein öffentlich zugängliches Ladenetz von mehr als 925.000 Ladepunkten in 28 europäischen Ländern zur Verfügung. Dabei wird es allerdings nicht bleiben. Allein Powerdot plant, in den kommenden Monaten 8.000 weitere Ladepunkte in Betrieb zu nehmen, die dann ebenfalls über UTA eCharge zugänglich gemacht werden sollen.

uta.com, powerdot.eu