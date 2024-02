30 neue Ladepunkte an vier Stuttgarter Bädern

Erst vor wenigen Tagen hatten die Stadtwerke drei neue Ladesäulen am Sportbad NeckarPark in Betrieb genommen. Mit den bereits realisierten zwölf Ladestationen, die sich auf das SoleBad Cannstatt, Mineralbad Berg sowie Hallen- und Freibad in Vaihingen verteilen, konnten so insgesamt 30 neue Ladepunkte geschaffen werden.

Doch Schnellladeinfrastruktur sucht man vergebens. Bei den neuen Lademöglichkeiten wurde ausschließlich auf AC-Lader gesetzt. Je nach Typ bieten die Ladesäulen einen oder mehrere Ladepunkte mit je bis zu elf kW. Eine genaue Aufteilung nennen weder die Stadt noch die Stadtwerke in ihren gleichlautenden Mitteilungen. Auch die Ladesäulen-Hersteller werden nicht genannt. Wie auf einem Pressebild zu erkennen ist, gehört offenbar jedoch Compleo zu einem der Lieferanten.

„Je komfortabler Stromtanken ist, desto attraktiver ist der Umstieg auf das Elektroauto. Ladesäulen an wichtigen Freizeiteinrichtungen wie den Stuttgarter Bädern sind dafür entscheidend“, so Peter Drausnigg, technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Stuttgart (SWS). Alexander Albrand, Geschäftsführer der Stuttgarter Bäder, ergänzt: „Mit der Inbetriebnahme der neuen Ladepunkte bieten wir unseren Badegästen einen praktischen und zeitgemäßen Service an.“

Doch mit den 30 Ladepunkten an den vier Bädern ist der Ladeinfrastruktur-Aufbau noch nicht beendet: Bis 2025 sollen am Leuze, an den Hallenbädern Plieningen und Sonnenberg sowie am Leo‐Vetter‐Bad und Freibad Möhringen weitere Ladestationen folgen.

stuttgart.de, stadtwerke-stuttgart.de