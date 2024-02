Kurt Kelty wird neuer Batterie-Chefstratege bei GM

Kurt Kelty leitete über elf Jahre lang das Batterieentwicklungsteam von Tesla und stieg dort 2017 aus. Zuletzt war er für Sila Nanotechnologies tätig. Bei GM wird Kurt Kelty nun erster Vice President of Batteries – eine von dem US-Autobauer neu geschaffene Stelle.

Konkret soll sich Kelty um die Batteriezellenstrategie von General Motors und einen neuen End-to-End-Ansatz kümmern. Dazu gehören Themen wie die Nutzung von Rohstoffen, die Forschung und Entwicklung, Investitionen in neue Technologien, die Kommerzialisierung von Zellen und Packs sowie die Second-Life-Nutzung von ausgedienten E-Auto-Akkus.

Kelty wird in seiner neuen Rolle direkt an GM-Präsident Mark Reuss berichten. Er und sein Team werden für einen entscheidenden Teil der GM-Elektrifizierungsstrategie verantwortlich sein, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Und zwar, indem es „die bereits robusten Batterieentwicklungsressourcen des Unternehmens“ mit dem Fachwissen der Industrie zusammenführt.

„Seit mehr als 30 Jahren konzentriere ich mich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von Batterietechnologien, die den Übergang zum Elektroantrieb unterstützen werden. Der Wechsel zu GM bietet eine noch größere Chance, die Industrie bei der Umstellung zu unterstützen und einen nachhaltigen Einfluss auf unseren Planeten zu haben“, wird Kelty in der Pressenotiz zitiert.

„Die Grundlage, die GM geschaffen hat, gepaart mit Kurts außergewöhnlicher Batterieexpertise bei der Entwicklung der Batteriechemie, dem Aufbau von Partnerschaften und dem Aufbau von Lieferketten (…) wird uns helfen, unsere Elektrifizierungsziele zu erreichen und GM als führendes Unternehmen in der EV-Technologie zu positionieren“, äußert Reuss.



news.gm.com, linkedin.com, linkedin.com