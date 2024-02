Belgien: E-Auto-Prämie gibt es nur noch 2024

Wie auch in den Jahren zuvor gilt: Für neue Stromer mit einem Listenpreis unter 40.000 Euro, gibt es einen Bonus von 5.000 Euro. Für gebrauchte E-Autos gibt es bis zu 3.000 Euro vom Staat, wenn das Fahrzeug ursprünglich weniger als 60.000 Euro gekostet hat. Die Prämie beträgt maximal 25% des Kaufpreises.

Anträge können ab heute gestellt werden. Förderfähig sind reine Elektroautos, die nach dem 25. September 2023 bestellt, aber nicht vor dem 1. Januar 2024 zugelassen wurden. Gebrauchtwagen müssen mindesten drei und maximal acht Jahre alt sein. Eine Liste mit förderfähigen Fahrzeugen hat die Regierung auch veröffentlich.

“Auf dem flämischen Markt gibt es derzeit mehr als 30 verschiedene Modelle emissionsfreier Autos, meist europäischer Marken, die unter diese Obergrenze fallen (neuer Preis). Das Antragsformular enthält eine Liste der förderfähigen Fahrzeugmodelle“, schreibt die Ministerin für regionale Mobilität, Lydia Peeters (Open VLD), auf ihrer Webseite.

Insgesamt hat die Regierung 20 Millionen Euro für den Bonus vorgesehen. Der Staatsrat hatte zuvor jedoch gewarnt, dass es zu Ungleichheiten kommen könnte, wenn das zugewiesene Budget nicht ausreicht, um die steigende Nachfrage nach Elektroautos zu decken.

Aus diesem Grund wird es die Prämien vorerst nur noch im Jahr 2024 geben. Wie bereits erwähnt, sollte der Bonus auch für 2025 und 2026 beschlossen werden. Diese Aufgabe überlässt die Regierung nun aber ihren Nachfolgern. „Es ist die Aufgabe der nächsten flämischen Regierung, über die Zukunft dieses Unternehmens zu entscheiden“, so ein Sprecher der Ministerin.

Die Wahlen zum Bundesparlament und zu den Parlamenten in den Ländern und Regionen finden in Belgien am 9. Juni 2024 statt.

