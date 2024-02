BYD mit Yangwang U9 / Premiere Renault R5 E-Tech Electric / HPC-Ladepark von AVP

1 – BYD bringt E-Supersportwagen mit 960 kW

BYD hat unter seiner Marke Yangwang seinen ersten rein elektrischen Supersportwagen vorgestellt. Der Flitzer namens U9 verfügt über vier Motoren, die jeweils 240 kW leisten. Zusammen bringen die Maschinen also 960 kW auf die Straße. Zur Premiere gibt es auch direkt die Preise und Infos zum Marktstart. Der bis zu 309 km/h schnelle U9 sprintet laut BYD in 2,36 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Die Blade-Batterie, die der Sportwagen an Bord hat, kann mit bis zu 500 kW geladen werden. Eine Besonderheit ist dabei, dass der U9 mit zwei Ladekabeln gleichzeitig geladen werden kann.

2 – Autohausgruppe AVP eröffnet HPC-Ladepark in Niederbayern

Die Volkswagen-Autohausgruppe AVP hat an ihrem Standort im niederbayerischen Plattling ihren bislang größten Ladepark eröffnet. Dieser umfasst vier HPC-Stationen mit je bis zu 350 kW Ladeleistung. Hinzu kommen zehn AC-Säulen mit bis zu 22 kW. Die Autohausgruppe hat sich den Ladepark nahe der A92 rund 700.000 Euro kosten lassen. Perspektivisch soll der Standort noch deutlich erweitert werden. Die Leistung des extra installierten Trafos könne in Zukunft noch auf zwei Megawatt verdoppelt werden, heißt es.

3 – Elektrischer Renault 5: Nostalgie beschwörender Gefährte in Knallgrün

Renault hat auf dem Genfer Autosalon den R5 E-Tech Electric enthüllt. Das Elektroauto bedient sich an Designelementen des historischen R5 und soll ab Herbst dieses Jahres das Kleinwagensegment aufmischen. Ein Vintage-Auto ist der Wagen aber nicht. Der elektrische Serien-R5 weist eher moderne Proportionen und eine wesentlich breitspurigere Präsenz auf als das Modell von anno dazumal. Der Renault 5 E-Tech Electric misst ist 3 Meter 92 lang und bietet einen Radstand von 2 Metern 54.

4 – Ayvens sichert sich bis zu 500.000 Fahrzeuge von Stellantis

Die Mobilitätsmarke Ayvens hat mit Stellantis eine Rahmenvereinbarung über den Kauf von bis zu 500.000 Fahrzeugen in den kommenden drei Jahren abgeschlossen. Dies umfasst Fahrzeuge mehrerer Stellantis-Marken mit verschiedenen Antriebsarten, darunter auch E-Autos. Die ersten größeren Auslieferungen sind für die erste Hälfte des laufenden Jahres geplant, weitere kommen in den Folgemonaten. Bis 2026 könnte Ayvens bis zu 500.000 Stellantis-Fahrzeuge in seine europäische Leasingflotte aufnehmen.

5 – Saarbahn bestellt 28 Wasserstoff-Busse bei Wrightbus

Der nordirische Hersteller Wrightbus hat vom deutschen Verkehrsbetrieb Saarbahn einen Auftrag erhalten. Dabei geht es um die Lieferung von 28 Kite Hydrolinern. Wrightbus konnte sich bei einer europaweiten Ausschreibung als Lieferant durchsetzen. Noch in diesem Jahr sollen die ersten fünf Exemplare in Saarbrücken eintreffen. Unklar ist, wann die restlichen 23 Wasserstoff-Busse ausgeliefert werden. Auch das Vergabeverfahren für die H2-Tankstelle wurde zwischenzeitlich erfolgreich abgeschlossen.