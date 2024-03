Tesla entwickelt Roadster mit SpaceX / Zeekr überarbeitet 001 / 100.000 Ladepunkte

1 – Zeekr bringt bereits Modellpflege für den 001

Zeekr hat in China eine überarbeitete Version seines auch in Europa angebotenen Zeekr 001 auf den Markt gebracht. Die Neuauflage des Elektromodells, das bisher mehr als 160.000 Mal verkauft wurde, wurde technisch verbessert und kostet weniger als der Vorgänger. Beim Zeekr 001 handelt es sich um einen elektrischen Shooting Brake der Oberklasse, der auf einer Plattform von Geely steht. Das Modell ist im Oktober 2021 in die Serienproduktion gegangen und wurde 2023 bei der Technik leicht angepasst, als der erste 001 mit der Qilin-Batterie von CATL ausgeliefert wurde.

2 – Polestar startet Fertigung des Polestar 3 in China

Wir bleiben noch kurz in China: In Chengdu ist die Produktion des Polestar 3 angelaufen. Das Elektro-SUV soll der erste Polestar sein, der auf zwei Kontinenten produziert wird: Eine weitere Fertigungslinie soll Mitte 2024 im Volvo-Werk im US-Bundesstaat South Carolina starten. Die erste frühe Testserie im amerikanischen Werk wurde erfolgreich abgeschlossen, wie Polestar berichtet. Abgesehen von der Tatsache, dass die Serienfertigung in Chengdu angelaufen ist, nennt Polestar aber keine weiteren Details zur Montage in China.

3 – Tesla entwickelt Roadster mit Space X und plant Enthüllung für Ende 2024

Tesla will neue Roadster Ende des Jahres endlich in seiner Serien-Version präsentieren. Das Modell soll aber nicht mehr viel mit dem Elektro-Sportwagen gemeinsam haben, den der Elektroautobauer vor ein paar Jahren vorgestellt hat. Wie Tesla-Chef Elon Musk auf seiner Social-Media-Plattform X bekannt gegeben hat, wird der Roadster zusammen mit SpaceX „radikal“ neu entwickelt. Die erste Auslieferung ist dem Firmenchef zufolge für 2025 geplant. Als Anhaltspunkt für die Leistung des Neumodells nennt Musk ein Sprintvermögen von unter einer Sekunde von 0 auf 60 Meilen pro Stunde.

4 – Flixbus testet E-Bus-Verbindung zwischen England und Wales

Der Mobilitätsanbieter Flix hat im Rahmen eines Pilotprojekts den ersten rein elektrischen Fernbus-Dienst zwischen England und Wales angekündigt. Von März bis Juni können Reisende den Elektrobus auf einer Flixbus-Strecke zwischen London und Bristol in England und weiter nach Newport in Südwales ausprobieren. Der dreimonatige Testbetrieb im Fernbusnetz von Flixbus wird zusammen mit dem Betreiberpartner Newport Transport durchgeführt. Zum Einsatz kommt dabei der Elektrobus Yutong TCe12 mit 46 Sitzplätzen. Dabei handelt es sich um ein chinesisches Modell.

5 – Deutscher Ladesäulen-Bestand überschreitet 100.000 Ladepunkte

Die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur hat einen neuen Bericht zur öffentlichen Ladeinfrastruktur in Deutschland veröffentlicht. Demnach wurden im vergangenen Jahr rund 20.000 neue Ladepunkten errichtet, wodurch auch die Marke von 100.000 Ladepunkten im Bestand überschritten wurde. Besonders beim Zubau von AC-Ladepunkten und HPC-Anschlüssen über 150 kW konnten hohe Wachstumsraten verzeichnet werden. Das zeigt sich auch beim Vergleich des Wachstums der installierten Ladepunkte mit der installierten Ladeleistung.