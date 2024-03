Hess baut acht E-Busse für Lugano

Konkret handelt es sich bei den Fahrzeugen um Elektrobusse des Typs lighTram 19 OPP. Dieser kann laut Hess die 19 Stunden Betrieb ohne Zwischenladung abdecken. Eine Reichweite gibt der Hersteller nicht an.

Der E-Bus vom Typ lighTram 19 OPP ist bereits in Bern für den Betreiber BernMobil unterwegs. Laut Datenblatt kann dieser per Stecker mit CCS mit bis zu 150 kW sowie via Pantografen mit bis zu 450 kW geladen werden. Welche Ladelösung in Lugano zum Einsatz kommt, gibt Hess in seiner Mitteilung nicht bekannt. Der rund 19 Meter lange E-Bus ist 2,55 m breit, 3,5 Meter hoch und bietet Platz für insgesamt 135 Fahrgäste. Die Baureihe lighTram bietet Hess in 10, 12, 19 oder 25 Meter Länge an.

Anfang März hatte BernMobil 13 weitere E-Busse bei Hess bestellt. Dieses Mal vom Typ lighTram 25 DC. Diese sollen im Sommer 2026 auf der Linie 10 zwischen dem Hauptbahnhof und Köniz/Schliern in Betrieb gehen.

ÖPNV-Betreiber TPL habe sich bereits seit mehreren Jahren mit der Elektrifizierung einer Buslinie auseinandergesetzt, schreibt Hess in seiner Pressemitteilung. Die Linie 5, auf der die E-Busse zum Einsatz kommen werden, ist laut TPL-Direktor Roberto Ferroni eine „der anspruchsvollsten und am häufigsten genutzten Linien“. Jeder Bus fahre am Tag rund 300 Kilometer und muss Höhenunterschiede von bis zu 117 Metern bewältigen.

