Koreanisches E-SUV Torres kommt nach Deutschland / Globus eröffnet Lade-Standort

1 – Norwegen: E-Autos bald auch im Bestand vor Benzinern?

Elektroautos sind in Norwegen auf dem besten Weg, die Benziner nicht nur bei den Neuzulassungen, sondern auch im Bestand zu überholen. Womöglich klappt das sogar noch in diesem Jahr! Laut aktuellen Daten liegt der Vorsprung der reinen Benziner bei nur noch 76.000 Fahrzeugen – und schrumpft Monat für Monat. Nach Angaben der norwegischen Straßenverwaltung machten Batterie-elektrische Autos am 15. März bereits 24,3 Prozent aller 2,9 Millionen Autos in Norwegen aus. Benziner kamen im Bestand auf 26,9 Prozent.

2 – Globus eröffnet ersten Lade-Standort mit Tesla und EnBW

Das Einzelhandelsunternehmen Globus hat im Rahmen seiner Partnerschaften mit der EnBW und Tesla den ersten Standort mit Ladestationen beider Anbieter eröffnet. An der Globus-Markthalle im hessischen Limburg stehen zum Start 16 Schnellladepunkte der EnBW sowie zehn Ladepunkte von Tesla zur Verfügung. Die Eröffnung der Ladestationen von EnBW und Tesla im Limburg fiel zwar zusammen, vereinbart wurden die Kooperationen aber separat Jene mit der EnBW hatte Globus im Juli 2022 geschlossen, die mit Tesla bereits im Dezember 2021.

3 – KG Mobility bringt Torres EVX für 43.990 Euro nach Deutschland

In Deutschland geht das nächste asiatische Elektro-SUV an den Start. Aber dieses Mal kommt es nicht aus China, sondern aus Korea! Der Autobauer KG Mobility beginnt im Mai mit den Auslieferungen seines zweiten Elektromodells. Der Torres EVX rollt zu Preisen ab 43.990 Euro nach Deutschland: Das 4 Meter 72 lange Elektro-SUV kann ab sofort schon in drei Ausstattungslinien bestellt werden. Wenn Sie sich jetzt wundern, dass Sie den Hersteller gar nicht kennen. Hier ist die Erklärung: Der Autohersteller Ssangyong firmiert seit der Übernahme durch den koreanischen Mischkonzern KG im vergangenen Frühjahr unter dem Namen KG Mobility.

4 – Wien will Projekt zu Ladepunkten in Firmen-Ladezonen ausweiten

In Wien ist im vergangenen Jahr ein Projekt zum Bau von Ladestationen an den Rampen zum Be- und Entladen von E-Fahrzeugen gestartet. Jetzt werden weitere Standorte zur Ausweitung gesucht. Die drei Unternehmen hatten sich im März 2023 zu dem Politprojekt angemeldet und bekamen in der Folge von Wien Energie eine Ladesäule in der Ladezone vor ihrem Betrieb installiert.

5 – Nio baut jetzt Festkörper-Batterien in Serie

Nio hat mit der Serienproduktion von Batteriepacks mit Semi-Solid-State-Zellen begonnen. Erste Fahrzeuge mit dem neuen Akku an Bord sollen noch im laufenden Quartal hergestellt werden. Sie sollen dank der Batterie eine sehr hohe Reichweite haben – sind aber auch teurer. Nio hielt Mitte der vergangenen Woche eine Zeremonie ab, um das erste per Serienproduktionsverfahren hergestellte 150er Batteriepaket zu feiern. Das geht aus Bildern hervor, die von mehreren Automobil-Bloggern geteilt wurden.