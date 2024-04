Nio baut Akkusystem auf Basis von Semi-Solid-State-Zellen in Serie

Nio hielt Mitte der Woche eine Zeremonie in Nanjing in der chinesischen Provinz Jiangsu ab, um das erste per Serienproduktionsverfahren hergestellte 150-kWh-Batteriepaket zu feiern. Das geht aus Bildern hervor, die von mehreren Automobil-Bloggern auf dem Sozialen Netzwerk Weibo geteilt wurden. Aktuell verwendet Nio in seinen Fahrzeugen 70/75-kWh-Packs für Standard-Reichweiten und 100-kWh-Packs für die Langstrecke. Die neue 150-kWh-Einheit soll im zweiten Quartal hinzukommen. Das hatte Nio bereits bei seinen jüngsten Geschäftsbericht Anfang März angekündigt.

Laut dem Portal „CN EV News“ handelt es sich bei dem Neuprodukt um das Pack mit dem größten Energiegehalt, das im chinesischen Pkw-Segment zurzeit serienmäßig hergestellt wird. Im vergangenen Sommer lieferte der chinesische Batteriespezialist WeLion seine ersten Semi-Solid-State-Batteriezellen an Nio. Nun folgt also die Montage ganzer Batteriesysteme.

Nio-Modelle sollen mit der Semi-Solid-State-Batterie nach chinesischem Testzyklus bis zu 1.055 Kilometer weit kommen. Kehrseite der Medaille ist, dass die Batterie sehr teuer ist. Nio-Mitbegründer und -Präsident Qin Lihong erwähnte vor gut einem Jahr, dass das Paket etwa so viel koste wie das komplette Modell ET5. Dieses ist in China aktuell für einem Startpreis von 298.000 Yuan (einschließlich der Batterie) zu haben. Das sind umgerechnet knapp 39.000 Euro.

Das hindert Nio aber offenbar nicht daran, künftig im großen Stil auf diese Technologie zu setzen. Laut Dokumenten aus Chinas Regulierungsbehörde soll potenziell eine zweistellige Anzahl an Modellen mit den Batterien von WeLion ausgestattet werden. Da solche geänderten Modellspezifikationen in China meldepflichtig sind, lässt sich der Umfang des geplanten Einsatzes dieser Zellen bei Nio verfolgen: Im Mai 2023 beantragte das Unternehmen zunächst die Verwendung von Semi-Solid-Batterien in drei Modellen. Im Herbst wurden beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) dann Anträge für erweiterte Produkt-Spezifikationen mit Semi-Solid-State-Zellen von WeLion für elf Modelle eingereicht – im Einzelnen für neun SUVs und zwei Limousinen.

Nio hatte die Semi-Solid-State-Batterie mit 150 kWh erstmals bei der Vorstellung seiner Flaggschiff-Limousine ET7 im Januar 2021 angekündigt. Im November 2022 liefen bei WeLion dann erste Semi-Solid-State-Zellen in dessen Fabrik in Huzhou vom Band. Im Juli 2023 ging dann die erste Tranche an Nio.

Nio hat derzeit neun Modelle im Angebot, im Einzelnen den ET9, ES8, ES7, ES6, EC7, EC6, ET7, ET5 und ET5 Touring. Die Modelle sind allesamt auf den Akkutausch ausgelegt, können aber auch regulär geladen werden.

cnevpost.com, carnewschina.com