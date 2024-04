Transco flottet die ersten sechs Elektro-Lkw ein

Bei Transco handelt es sich um einen 1970 gegründeten Mittelständler mit Standorten in ganz Europa. Mit den sechs neuen schweren BEV-Lkw sind nach Angaben des Unternehmens nun zehn Prozent des eigenen Schwerlast-Fuhrparks an den deutschen Speditionsstandorten elektrifiziert. Nach den ersten zwei Monaten zeigt sich das Unternehmen zufrieden.

Bei dem elektrischen Sextett handelt es sich um Exemplare des Typs Volvo FH Electric mit einer Leistung von 440 kW und einer Reichweite von rund 250 Kilometern. Damit eigenen sie sich bei Transco für den Einsatz im regionalen Verkehr. Ihren Dienst treten sie etwa im Kunden-Werksverkehr, bei Transporten in und aus der Schweiz sowie bei Vor- und Nachläufen zu den Terminals des Kombinierten Verkehrs an.

Transco hat im Straßengüterverkehr neben Diesel- bereits gasbetriebene Lkw im Einsatz. Der Geschäftsführender Gesellschafter Christian Bücheler spricht bei letzteren von einer Übergangstechnologie. Außerdem prophezeit er auch Wasserstoff-Lkw künftig eine tragende Rolle im Ferngüterverkehr.

Transco hat insgesamt 25 Standorte in neun Ländern. In Deutschland verfügt das Unternehmen über Präsenzen in Singen, Gottmadingen, Remscheid, Lübeck, Rüsselsheim und Weil am Rhein. In der Schweiz betreibt der Logistiker Niederlassungen in Rümlang, Thayngen, Ramsen und Konstanz-Kreuzlingen. Weitere Standorte liegen in Italien, Polen, Tschechien, Großbritannien, Kasachstan und Spanien.

