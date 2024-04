CATL liefert Batterien an Beijing Hyundai

Mit der neuen Vereinbarung wird Beijing Hyundai voraussichtlich mehr als zehn neue Modelle einführen, die mit der neuesten Batterietechnologie von CATL ausgestattet sind, darunter „CTP und NP“, wie es in der Mitteilung heißt. CTP steht für „Cell to Pack“ und bedeutet, dass die Batteriezellen direkt in das Batteriegehäuse eingesetzt werden, also ohne den noch weit verbreiteten Zwischenschritt, einige Zellen zuerst in Modulen zu gruppieren. Der Verzicht auf Module soll die Energiedichte auf Systemebene erhöhen.

Und „NP 2.0“ erklärt CATL auf seiner eigenen Website wie folgt: „CATL entwickelt das selbststabilisierende Batteriesystem mit gas-elektrischer Trennung und aktiver Isolierung, um sowohl eine hohe Effizienz der Integration als auch eine hohe Sicherheit von Batterien mit hoher Energiedichte zu erreichen, die mit allen chemischen Systemen und Spannungsplattformen kompatibel ist.“ Es handelt sich also um eine Technologie, welche die Sicherheit im Fahrzeug erhöhen soll. Die NP-2.0-Technologie wird unter anderem in der Qilin-Batterie von CATL eingesetzt, also der dritten CTP-Generation des Unternehmens.

„CATL wird seine technologischen Vorteile nutzen, um gemeinsam mit Beijing Hyundai hochwertige Automobilprodukte zu entwickeln und das Geschäftswachstum von Beijing Hyundai in China zu unterstützen. Ein gemeinsamer Fokus auf die Produktentwicklung ist für beide Unternehmen ein Gewinn“, heißt es in der Mitteilung des chinesischen Batterieherstellers.

Seit Beginn der Zusammenarbeit mit CATL im Jahr 2017 hat Beijing Hyundai eine Reihe von Modellen auf den Markt gebracht, von denen insgesamt mehr als 200.000 Stück verkauft wurden. Insgesamt ist Beijing Hyundai als Joint Venture der Hyundai Motor Company und der Beijing Automotive Industrie Holding (dem Unternehmen hinter dem Hersteller BAIC) seit 21 Jahren in der Volksrepublik aktiv uns hat in dieser Zeit über zwölf Millionen Fahrzeuge gebaut und verkauft.

