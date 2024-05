Lithium-Schwefel-Batterie: Lyten liefert Zellmuster an Autobauer aus

„Dieser Meilenstein ist das Ergebnis jahrelanger engagierter Arbeit und Innovation des Lyten-Teams, und wir stehen erst am Anfang des weiteren Ausbaus der Fähigkeiten unserer Lithium-Schwefel-Batteriezellen“, sagte Dan Cook, CEO und Mitbegründer von Lyten.

Lithium-Schwefel-Batterien haben laut dem Unternehmen das Potenzial dazu, eine mehr als doppelt so hohe Energiedichte wie Lithium-Ionen-Batterien zu erreichen. Lyten stellt Lithium-Schwefel-Zellen sowohl in Pouch- als auch in zylindrischen Formaten (2170 und 18650) her und liefert derzeit das 6,5-Ah-Pouch-Zellenformat zur Kundenevaluierung aus. Später in diesem Jahr plant Lyten die Lieferung von zylindrischen A-Mustern zur Evaluierung. Die Flexibilität des Lithium-Schwefel-Formats von Lyten ermöglicht laut der Firma den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen, die über die Automobilbranche hinausgehen, darunter Luft- und Raumfahrt, Drohnen, Mikromobilität, Verteidigung und Unterhaltungselektronik.

Lyten hat bereits Muster an ein großes US-amerikanisches Unternehmen für Unterhaltungselektronik versandt, plant die Lieferung von Zellen an das US-Verteidigungsministerium im Mai und strebt die Lieferung von Mustern an mehr als 20 potenzielle Kunden zur kommerziellen Bewertung im zweiten und dritten Quartal 2024 an. Und. Lyten plant derzeit, noch in diesem Jahr Zellen für die kommerzielle Nutzung an Kunden aus der Luft- und Raumfahrt und dem Verteidigungsbereich zu liefern.

Die Lithium-Schwefel-A-Muster werden in der automatisierten Pilotlinie von Lyten in San Jose, Kalifornien, hergestellt, die im Mai 2023 eröffnet wurde. Die Pilotlinie wurde mit Standard-Lithium-Ionen-Ausrüstung und -Herstellungsverfahren gebaut und unterstreicht laut dem Unternehmen die skalierbare Herstellbarkeit der Lithium-Schwefel-Zellen. Die Produktionslinie in San Jose wird B-Muster für Auto-OEMs und kommerzielle Zellen für kleinere Mengen an Nicht-EV-Kunden liefern. Die erste Lyten-Anlage im Giga-Maßstab wird derzeit gemeinsam mit Turner Construction und SSOE für die Herstellung von C-Mustern für die Automobilindustrie und darüber hinaus konzipiert.

„Die Welt braucht eine praktische Batterie für den Massenmarkt, und das ist es, was wir mit unserer Lithium-Schwefel-Technologie bauen“, sagte Celina Mikolajczak, Chief Battery Technology Officer bei Lyten. „Die Elektrifizierung des Massenmarktes und die Netto-Null-Ziele erfordern Batterien mit höherer Energiedichte, geringerem Gewicht und niedrigeren Kosten, die in großem Maßstab aus reichlich verfügbaren lokalen Materialien hergestellt werden können. Das ist die Lithium-Schwefel-Batterie von Lyten.“

Lithium-Schwefel gilt als eine Leapfrog-Batterietechnologie, die das Potenzial hat, die doppelte Energiedichte der derzeitigen NMC-Batterien zu liefern, aber mit Material- und Herstellungskosten, die mit denen der kostengünstigen LFP-Chemie wettbewerbsfähig sind. Die Li-S-Kathode besteht aus reichlich vorhandenem Schwefel und dem von Lyten entwickelten 3D-Graphen, das durch die Gewinnung von Kohlenstoff aus Methan gewonnen wird. Dadurch entfällt der Bedarf an kritischen Mineralien wie Nickel, Kobalt und Mangan in der Kathode. Die Li-S-Anode ist ein Lithium-Metall-Verbundwerkstoff, der den Einsatz von Graphit überflüssig macht. Der Wegfall kritischer Mineralien bedeutet eine um mehr als 65 Prozent geringere Kohlenstoffbilanz als bei Lithium-Ionen-Batterien und eine Lieferkette, die in großem Maßstab vollständig in den USA oder der EU beschafft werden kann.

Lyten wurde 2015 gegründet und hat bis heute mehr als 410 Millionen US-Dollar an Eigenkapital eingeworben, darunter Investitionen von Stellantis, FedEx, Honeywell, Walbridge und Prime Movers Lab. Im Februar 2024 kündigte Chrysler die Verwendung der Li-S-Batterien von Lyten in seinem Halcyon-Konzeptfahrzeug an.

businesswire.com