Lastenrad mit Dach und sechs Rädern

Wie der Hersteller mitteilt, kann das mit Pedalen ausgestattete Ladenrad künftig mit austauschbaren Anhänger-Optionen bestellt werden. Trotz des robusten Erscheinungsbilds haben die Entwickler des ePack4 auf eine Breite von nicht mehr als 90 Zentimeter geachtet. Zu den Innovationen gehören neben der hohen Nutzlast und den geräumigen Verstaumöglichkeiten auch eine optionale digitale Außenwerbung.

Die Fertigung des Modells in großem Maßstab soll Anfang 2025 starten. Nach dem britischen Markt will das Unternehmen sein ePack4 künftig auch in Kontinentaleuropa anbieten.

Quelle: Infos per E-Mail, cityshuttle.co.uk