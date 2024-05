Österreichische Parkhäuser sollen Ladesäulen bekommen

Mit der wachsenden Anzahl von Elektroautos steigt auch die Nachfrage nach Ladestationen. Doch noch immer gibt es viel zu selten die Möglichkeit, das eigene E-Auto zu laden, wenn man es in einer öffentlichen Tiefgarage oder einem Parkhaus parkt. Hier setzt nun der österreichische Parkraumbewirtschafter BOE Parking an und geht eine Kooperation mit Smatrics ein. Beide Partner wollen bis Ende 2024 die ersten BOE-Garagenstandorte in Wien und Graz mit rund 120 AC-Ladepunkten von Smatrics ausstatten. Langfristig plant BOE Parking mehrere hundert Stellplätze in den mehr als 70 Garagen in Österreich mit Ladepunkten auszustatten.

„Wenn wir das Parken mit dem Laden verbinden, können wir das Ladenetz besonders im urbanen Raum weiter verdichten“, erklärt Ronald Lausch, CSO von Smatrics. „Wir freuen uns, dass BOE Parking auf Smatrics setzt, um seine Garagen mit moderner und zuverlässiger Ladeinfrastruktur auszustatten.“

Reinhard Klemmer, Geschäftsführer der BOE Parking & Real Estate, sagt ergänzend: „Parkgaragen sind ein wichtiges Element im Mobilitätsmix der Zukunft. Mit den Smatrics-/BOE-Ladestationen werden unsere Standorte aufgewertet und E-Mobilist:innen können die Stehzeiten bequem nutzen, ohne zusätzliche Ladestopps einplanen zu müssen.“

BOE Parking führt zudem einen eigenen Ladetarif ein, bei dem die Blockiergebühr – also zusätzliche Kosten für lange Stehzeiten – für die ersten 480 Minuten (8 Stunden) an den BOE-eigenen Ladestationen entfällt.

Als Full-Service Provider übernimmt Smatrics für BOE im Rahmen dieser White-Label-Ladelösung sämtliche Leistungen von der Beratung, Planung, dem Roll-Out sowie den technischen Betrieb über die 24/7-Hotline, Tarifierung, Roaming und Abrechnung für Elektromobilistinnen und -mobilisten. Die Ausgabe und Abrechnung der BOE-gebrandeten Ladekarten wird ebenfalls von Smatrics abgewickelt.