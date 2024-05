Lade-Offensive beim Österreichischen Volkswohnungswerk

Das ÖVW baut in Österreich Miet- und Eigentumswohnungen und betreut dort zurzeit rund 11.000 Wohneinheiten. Gegründet wurde das Unternehmen 1951, seit 40 Jahren ist es Teil der Erste Bank Gruppe. Nun veranlasst der Immobilienverwalter den Aufbau erster Ladeanlagen an seinen Gebäuden: In einem ersten Schritt sollen 240 Ladepunkte an 16 Standorten entstehen.

Dabei setzt das ÖVW auf ein Angebot von Verbund und dem Wiener Unternehmen Payuca, die gemeinsam eine Ladelösung für die Immobilienwirtschaft konzipiert haben. Diese fußt auf einem Abo-Modell von Payuca für die Nutzung der Ladestationen inklusive Strom aus Wasserkraft von Verbund. Die Immobilienunternehmen werden von dem Duo dabei vom Planungsprozess über die Inbetriebnahme bis zur Wartung eng begleitet.

„Um ein Immobilienportfolio effektiv auszustatten, erstellen wir – dank unserer standardisierten Prozesse – in kürzester Zeit Installationskonzepte für die jeweiligen Objekte. Diese Konzepte geben dem Eigentümer sowie der Hausverwaltung detaillierte Einblicke in die Timeline, die Anzahl der Ladestationen und die damit verbundenen Kosten“, erklärt Dominik Wegmayer, Co-CEO und Mitbegründer von Payuca.

„Eine modern ausgestattete, digitalisierte und elektrifizierte Garage rückt durch die Mobilitätswende in den Fokus unseres Interesses, da wir uns mit steigenden Anfragen bezüglich E-Ladeinfrastruktur auseinandersetzen müssen“, äußert Gerald Ebner, Geschäftsführer des ÖVW. “Wir sind überzeugt, dass Wohnungen mit Garagenplätzen ohne E-Ladeinfrastruktur weder zeitgemäß noch marktkonform sind und die Entscheidung für oder gegen eine Wohnung in Zukunft auch von der Ausstattung mit E-Ladeinfrastruktur abhängig gemacht wird.”



ots.at