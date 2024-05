Hyundai bringt wohl ersten Wasserstoff-Supersportwagen in 2026

Wie die Zeitung „Korea Economic Daily“ berichtet, plant Hyundai für das Jahr 2026 die Markteinführung des weltweit ersten Wasserstoff-Supercars. Dabei soll es sich um eine weiterentwickelte Version des Hyundai N Vision 74 Wasserstoff-Brennstoffzellen-Hybrid-Konzepts handeln, das im Juli 2022 vorgestellt wurde. Intern soll das Modell daher auch mit dem Codenamen „N74“ versehen worden sein.

Bei den technischen Daten soll das Serienmodell laut dem Bericht die Studie von 2022 übertreffen. Es bleibt zwar bei dem elektrischen Heckantrieb, der Antriebsstrang soll bis zu 570 kW entwickeln und eine Beschleunigung aus dem Stand auf 100 km/h in drei Sekunden ermöglichen. Wie schnell der Hyundai N74 fahren kann, wird nicht genannt. Da die Leistung des Serienfahrzeugs jedoch besser sein soll als die des Konzepts (500 kW), kann man davon ausgehen, dass es die Höchstgeschwindigkeit des Konzepts (über 250 km/h) zumindest erreichen, wenn nicht sogar übertreffen wird. Auch die angestrebte Reichweite des Showcars (über 600 Kilometer) dürfte Hyundai erreichen.

Die Studie im Retro-Design verfügte über eine 95 kW starke Brennstoffzelle, die aus einem Tanksystem mit 4,2 Kilogramm Speicherkapazität gespeist wird. Die 62,4 kWh große Batterie dient nicht nur als Pufferspeicher für die Brennstoffzelle, sondern kann auch extern geladen werden – Hyundai sprach damals von einer „800-Volt-Schnellladefähigkeit“ und betonte, dass es sich nicht um ein reines Showcar, sondern um ein „rollendes Labor“ handeln soll. Es war von Anfang an das Ziel, die Technologie zu testen, zu verifizieren und zu optimieren, um sie in einem zukünftigen Produktionsmodell anzuwenden.

Natürlich wird der Hyundai N74 ein Vorzeige-Modell sein (im Englischen als „halo car“ bezeichnet), das die Leistungsfähigkeit des Wasserstoffantriebs demonstrieren und Wasserstoffautos populär machen soll. Hyundai entwickelt derzeit die nächste Generation des Nexo und plant dessen Markteinführung für 2025. Der N74 könnte Hyundai also dabei helfen, mehr Kunden für das kommende SUV mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb zu gewinnen.

Hyundai plant laut dem Bericht, über einen Zeitraum von zwei Jahren jährlich nur 100 Einheiten des N74 zu produzieren. Da die Gesamtproduktion auf 200 Einheiten begrenzt ist, wird der Wasserstoff-Supersportwagen ein seltener Anblick auf den Straßen sein und Exklusivität bieten wie kein anderer Hyundai. Hyundai wird wohl im August ein Testfahrzeug herstellen und im Juni 2026 mit der Produktion des fertig entwickelten Serienmodells beginnen, so der „Korea Economic Daily“.

Mit seinem futuristischen Antriebsstrang, dem einzigartigen Design und der begrenzten Produktion wird der Hyundai N74 nicht billig sein. Die Branchenquellen des „Korea Economic Daily“ erwarten einen Preis von 500 Millionen südkoreanischen Won oder umgerechnet 338.000 Euro. Damit wäre dies der teuerste Hyundai in der Geschichte. Im Vergleich zum Ioniq 5 N, dem derzeit teuersten Hyundai, wäre der N74 etwa viereinhalb Mal so teuer.

hankyung.com (auf Koreanisch)

Autor: Sagar Parikh