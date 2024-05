Investor stellt HiPhi bis zu einer Milliarde Dollar in Aussicht

Nachdem es Anfang Mai ein neues Lebenszeichen von HiPhi gab, wird eine mögliche Rettung jetzt konkreter: Das Kapital kommt laut einer offiziellen Mitteilung von der im US-Bundesstaat Delaware registrierten Automobilplattform iAuto Group, die sich nach eigenen Angaben „auf die Wertsteigerung vielversprechender Automobilunternehmen konzentriert“. Mithilfe des Kapitals soll HiPhi die Produktion wieder aufnehmen.

Die Kooperationsvereinbarung umfasse aber unter anderem auch eine „Kapitalfusion und -übernahme, technische Zusammenarbeit und eine internationale Vertriebsausrichtung“, wie es in der Mitteilung kryptisch heißt. Tatsächlich werden die Modelle von HiPHi bereits auf der Website von iAuto aufgeführt.

iAuto gibt in der Mitteilung an, dass die Finanzierung „durch institutionelle Investoren“ gesichert sei, nennt aber keine Namen. Auffällig ist aber, dass die Mitteilung zu der Vereinbarung aus Hongkong verschickt wurde, wo die Asien-Zentrale von iAuto sitzt. Bereits vor einigen Wochen gab es Gerüchte, dass HiPhi eine Finanzspritze von einem nicht näher genannten Investor aus Hongkong erhalten könnte – jetzt sitzt die iAuto Group aber offiziell in Delaware. Der kleine US-Bundesstaat ist allerdings auch für seine vielen Briefkastenfirmen bekannt, die aufgrund der dortigen Steuer-Gesetzgebung nur einen formalen Sitz in Delaware unterhalten.

Laut der Firmen-Website wurde die iAuto Group erst 2023 von Jack Yeung gegründet, der das Unternehmen bis heute führt. Yeung war zuvor Managing Director bei der US-Bank Morgan Stanley und dabei für das „China Automotive Sectro“-Team verantwortlich. In ähnlichen Funktionen war er zuvor für Credit Suisse und BNP Paribas tätig. Auch Mitgründer und CFO Simon Cheng hat einen Hintergrund als Investment-Experte und Branchenanalyst mit Fokus auf China. Zudem wird Stephanie Yeung, heute CSO von iAuto, als Mitgründerin genannt. Sie war zuvor für Itero Capital tätig.

In der Mitteilung kommt kein Vertreter von iAuto oder HiPhi zu Wort. Dafür heißt es, dass sich iAuto für Human Horizons als strategischen Partner in China entschieden habe, „weil Human Horizons bewährte Innovationen in Design und Technologie bietet“. „Human Horizons glaubt voll und ganz an die Mission und die Werte von iAuto und erkennt diese an“, so iAuto.

