Neues Lebenszeichen von HiPhi

Diese Finanzierung soll es dem Unternehmen ermöglichen, seinen Betrieb und seine Produktion wieder zu starten, wie etwa die CN EV Post und das Portal Auto Home berichten. Demnach soll die HiPhi-Niederlassung in Ningbo (Provinz Zejiang) bereits wieder potenzielle Kunden zu Probefahrten eingeladen haben. Und im Showroom in Shanghai wurden offenbar Reinigungsarbeiten beobachtet, was ebenfalls als Hinweis auf eine baldige Wiedereröffnung gewertet wird.

HiPhi hatte im Februar wegen finanzieller Probleme eine auf sechs Monate angelegte Produktionspause angekündigt. Wenig später wurden Verhandlungen mit Changan zu einer möglichen Übernahme bekannt. Die Finanzspritze soll jetzt aber offenbar nicht von Changan, sondern von einem nicht näher genannten Investor aus Hongkong stammen.

Zudem sollen auch schon Pläne vorangetrieben werden, welches der drei Modelle von HiPhi bei der Wiederaufnahme der Produktion als Erstes gebaut werden soll: Die Rede ist von einem „neuen Modell auf Basis des HiPhi Y, das mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet und gleichzeitig preislich günstiger werden soll“. Der HiPhi Y ist das dritte und bisher günstigste Modell der Marke. Dabei handelt es sich um ein E-SUV von der Größe eines Tesla Model Y, das in China seit Juli 2023 zu Preisen ab 339.000 Yuan (umgerechnet 44.670 Euro) erhältlich war.

cnevpost.com