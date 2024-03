Changan soll mit Aufkauf von HiPhi liebäugeln

Vor kurzem musste die finanziell angeschlagene Premium-Elektroauto-Marke HiPhi des chinesischen Herstellers Human Horizons mit sofortiger Wirkung die Produktion einstellen. Nun gibt es laut chinesischen Medienberichten wohl Verhandlungen mit einem großen Autohersteller zur Übernahme der Marke. Dabei soll es sich laut „CN EV Post“ um Changan handeln.

Vor knapp zwei Wochen wurde publik, dass HiPhi seine Bänder anhält, voraussichtlich für sechs Monate, hieß es. Ob die Fertigung jemals wieder aufgenommen wird, schien und scheint aber offen: Denn parallel machten die Tage Meldungen über verzögerte bzw. gekürzte Gehaltszahlungen und Entlassungen von Mitarbeitern die Runde.

Das einzige Werk von HiPhi liegt in Yancheng nördlich von Shanghai. Allerdings betreibt HiPhi das Werk nicht selbst, sondern lässt seine Fahrzeuge in einem Teil des dortigen Kia-Werks bauen. Dennoch ist HiPhi für das Personal und deren Bezahlung verantwortlich. Das Unternehmen ist bekannt dafür, hochpreisige und extravagant designte E-Autos zu bauen. Die Oberklasse-Modelle HiPhi X und Z sind seit Juni 2023 auch in Deutschland bestellbar – zu sechsstelligen Preisen. Das dritte und bisher günstigste Modell, der HiPhi Y als Mittelklasse-SUV, war bisher nur in China erhältlich.

