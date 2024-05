Vessev enthüllt elektrisches Tragflächenboot

Das hochmoderne Schiff, bei dem die vom America’s Cup bekannte Hydrofoiling-Technologie zum Einsatz kommt, befindet sich derzeit in Auckland, Neuseeland, in der Erprobung. Noch in diesem Jahr soll die erste VS-9 zertifiziert und danach in den kommerziellen Betrieb von Fullers360 aufgenommen werden, dem größten Fährenbetreiber Neuseelands.

Die neun Meter lange VS-9 wird bis zu 10 Passagiere mit einer Geschwindigkeit von 25 Knoten (46,3 km/h) befördern und bietet ein Erlebnis, das eher dem Fliegen als dem Segeln ähnelt – das behauptet zumindest der Hersteller. Dank der hochmodernen, effizienten Tragflächenprofiltechnologie hat die VS-9 eine Reichweite von 50 Seemeilen (92,6 km).

Laut dem Unternehmen sind bislang größere Schiffe erforderlich, um ein komfortables Passagiererlebnis zu bieten, da nur sie die Auswirkungen von Wellen und Kielwasser bewältigen können. Die VS-9 aber biete das Erlebnis eines großen Schiffes auf einer wendigen Plattform, indem sie über den Wellen fliegt. Zudem sei das Schiff so klein, dass es in jedem beliebigen Yachthafen anlegen könne.

Die VS-9 verfügt über ein Hydrofoil-System, bei dem die Tragflächen ihre Form durch hochpräzise Klappen unter Wasser verändern, um die Effizienz zu optimieren. Dadurch ist die VS-9 in der Lage, widrige Wetterbedingungen zu bewältigen und ein weitaus besseres Seeverhalten als andere Technologien zu bieten. Die Ingenieure von Vessev setzten einige der Techniken ein, die auch von den siegreichen Teams des America’s Cup verwendet werden, um ihre Systeme extrem effizient und widerstandsfähig zu machen.

„Unseres Wissens nach wird die VS-9 das einzige zertifizierte elektrische Tragflächenboot für Passagiere sein, das diese Technologie nutzt. Wir verwenden ähnliche Techniken wie die America’s-Cup-Schiffe, die im Vergleich zu anderen Systemen eine sehr hohe Steuerungskompetenz bieten. Das bedeutet, dass wir mit mehr Wind und größerem Seegang umgehen können. Das System ist im Vorfeld schwieriger zu konstruieren, führt aber zu einem sehr leistungsfähigen Schiff, das sowohl leistungsfähiger als auch effizienter ist“, sagt Eric Laakmann, CEO von Vessev.

Das Expertenteam von Vessev aus Schiffsingenieuren und Bootsbauern hat in Zusammenarbeit mit dem Dekarbonisierungsteam NetZero Maritime von Fullers360 dafür gesorgt, dass die VS-9 so konzipiert und gebaut wurde, dass sie sich nahtlos in die Anforderungen des kommerziellen und touristischen Verkehrs einfügt.

„Unsere Partnerschaft bringt Neuseelands größtes Fähr- und Tourismusunternehmen mit einem der landesweit führenden Anbieter nachhaltiger Schiffstechnologie zusammen. Bei Vessev ist unser Ethos ‚für Sicherheit entwickelt‘, ‚für Langlebigkeit gebaut‘ und ‚Wirkung durch Leistung‘ von entscheidender Bedeutung, und genau das bietet die VS-9“, fügt Laakmann hinzu.

„Wir haben die Absicht, dass Fullers360 bis 2040 zu 100 % elektrisch oder mit Wasserstoff betrieben wird, und das Hydrofoiling ist für uns absolut ein Teil dieser Vision“, sagt Mike Horne, CEO von Fullers360.

Weltweit gibt es heute 33 Millionen Schiffe, wobei nachhaltige Schiffe den kleinsten Teil ausmachen. Durch erhebliche Effizienzsteigerungen wird das Hydrofoiling nach Ansicht von Vessev eine Schlüsselrolle bei dem Generationenwechsel spielen.

vessev.com, forbes.com