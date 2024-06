Neural Concept will Entwicklungszeit von Elektroautos drastisch senken

In einer Serie-B-Finanzierungsrunde konnte das Schweizer Startup jetzt 27 Millionen US-Dollar einsammeln. Die Runde wurde von Forestay Capital angeführt, wobei die D. E. Shaw-Gruppe und die bestehenden Investoren Alven, CNB Capital, HTGF und Aster Group ebenfalls beteiligt waren.

Neural Concept wurde 2018 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Lausanne und beschäftigt mehr als 60 Mitarbeiter in der Schweiz, Deutschland und den USA. Das Unternehmen ist eigenen Angaben zufolge führend im Bereich 3D Deep Learning für Produktentwicklungsteams in den Branchen Automotive, Mikroelektronik, Luft- und Raumfahrt und Energie. Mehr als 60 OEMs aus verschiedenen Branchen, darunter Airbus, Bosch, General Electric, Subaru und vier von zehn Formel-1-Rennteams, sollen auf die Plattform von Neural Concept zurückgreifen.

Pierre Baqué, Mitbegründer und CEO von Neural Concept, sagte gegenüber Techcrunch, die Plattform beschleunige einen Prozess, der derzeit noch manuell durchgeführt wird. „Nehmen wir an, ich habe einen Entwurf für eine Batterie und möchte, dass sie eine bessere Leistung erbringt, um ihre thermische Effizienz zu erhöhen. Unsere Software wird mir Verbesserungsvorschläge machen, wie ich die Effizienz steigern kann, weil sie die Materialeigenschaften kennt“, erklärte er.

„Bevor es unsere Software gab, hatte man normalerweise einen CAD-Konstrukteur, der 3D-Entwürfe zeichnet und sie an jemanden schickt, der sehr komplexe numerische Simulationen durchführt. Das kann sehr lange dauern oder physikalische Tests erfordern. Aber jetzt kann unsere Plattform den Designer direkt anleiten.“

Baqué glaubt, dass seine Plattform die Entwicklungszeit eines Elektrofahrzeugs von vier Jahren auf 18 Monate verkürzen könnte. Das wäre für Autohersteller äußerst attraktiv, denn der Druck durch chinesische Konkurrenten nimmt zu. Während sich der Markt für Elektrofahrzeuge derzeit abkühlt, bemühen sich die großen US-amerikanischen und europäischen Automobilhersteller, die Produktionskosten für Elektrofahrzeuge zu senken, um die Preise und Gewinnspannen von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zu erreichen. Um dies zu erreichen, müssen sie jedoch Wege finden, den Entwicklungsprozess schneller und effizienter zu gestalten. Und hier kommen Lösungen wie die von Neural Concept ins Spiel.

Deborah Pittet, Senior Principal beim neuen Hauptinvestor Forestay Capital, sagt in einer Pressemitteilung: „Neural Concept ist ein Pionier im Bereich 3D Deep Learning – der Spitze der künstlichen Intelligenz – und hat bei Kunden in verschiedenen Branchen auf der ganzen Welt phänomenale Erfolge erzielt. Wir freuen uns sehr, mit dem visionären Weltklasse-Team des Unternehmens zusammenzuarbeiten und diese bedeutende Serie B anzuführen, die das globale Wachstum des Unternehmens beschleunigen und die Art und Weise, wie Technologieunternehmen auf der ganzen Welt Produkte entwickeln und designen, neu gestalten wird.“

