Aspark Owl ist das schnellste Elektroauto der Welt

Rimac hatte im November 2022 mit dem Nevera den Weltrekord für das schnellste elektrische Serienauto der Welt aufgestellt. Das elektrische Hypercar des kroatischen Herstellers wurde offiziell mit 412 km/h Höchstgeschwindigkeit gemessen. Im Frühjahr 2023 hat Rimac dann einige weitere Weltrekorde aufgestellt.

Jetzt war ein anderes Elektroauto schneller: Auf dem Testgelände in Papenburg erreichte der Aspark Owl SP600 eine Geschwindigkeit von 438,7 km/h. Am Steuer des Fahrzeugs, das von der italienische Firma Manifattura Automobili Torino (MAT) im Auftrag von Aspark entwickelt wurde, saß der deutsche Rennfahrer Marc Basseng.

Nur: Die erreichte Höchstgeschwindigkeit ist derzeit der einzige Wert, der zum Owl SP600 bekannt ist – die Änderungen an der Aerodynamik zum bisherigen Modell sind offensichtlich, neue Leistungswerte (bisher 1.480 kW) werden aber nicht genannt. Das Exemplar, das den Rekord in Papenburg geholt hat, wird derzeit noch als „produktionsbereiter Prototyp“ bezeichnet. Der Rimac ist also vorerst weiter das schnellste Elektro-Serienauto der Welt – bis auch der Aspark den Sprung vom Prototypen-Stadium zum Serienauto schafft.

