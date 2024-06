Elektro-Lkw von Volvo legten 80 Millionen Kilometer zurück

„Neue Daten zeigen, dass die Flotte der elektrischen Lkw von Volvo Trucks seit 2019 mehr als 80 Millionen Kilometer im gewerblichen Verkehr weltweit zurückgelegt hat“, so Volvo Trucks in einer aktuellen Mitteilung. Wäre die gleiche Strecke mit vergleichbaren Diesel-Lkw zurückgelegt worden, wären „mehr als 25 Millionen Liter Diesel“ verbraucht worden. Zur Berechnung zog Volvo Daten von Kunden für den gleichen Modellmix gleichwertiger dieselbetriebener Lkw heran. Die Kohlendioxidemissionen sollen dabei um 68.000 Tonnen reduziert worden sein. Mehr Details nennt Volvo jedoch nicht.

Erreicht haben sollen das die bisher mehr als 3.500 E-Lkw, die an Kunden in 45 Ländern auf sechs Kontinenten ausgeliefert wurden. Allein im vergangenen Jahr stieg die weltweite Auslieferung von Elektro-Lkw durch Volvo Trucks um 256 Prozent auf 1.977 Lkw an. Wie der Nutzfahrzeughersteller mitteilt, haben sich im ersten Quartal dieses Jahres in Europa mehr als die Hälfte der Kunden von Elektro-Lkw für einen Volvo entschieden, was einem Marktanteil von 56 Prozent im elektrischen Lkw-Segment entsprechen würde. In den Vereinigten Staaten kam Volvo auf einen Anteil von 44 Prozent unter allen verkauften Elektro-Lkw.

Von 2019 bis jetzt hat Volvo Trucks sein Angebot an Elektro-Lkw schrittweise erweitert, sodass das heutige Angebot acht vollelektrische Modelle umfasst. Die von Volvo angebotenen Elektro-Lkw-Modelle sind der Volvo FL Electric, FE Electric, FM Electric, FM Low Entry, FMX Electric, FH Electric, FH Aero Electric und der VNR Electric. Der meistverkaufte Lkw ist der Volvo FH Electric.

Bild: Volvo Trucks Bild: Volvo Trucks Bild: Volvo Trucks Bild: Volvo Trucks Bild: Volvo Trucks Bild: Amazon Bild: Volvo CE Bild: Volvo Trucks North America Bild: Volvo Trucks Bild: Volvo Trucks Bild: Volvo Trucks Bild: Duvenbeck Bild: Volvo Trucks Bild: Volvo Trucks

„Es freut mich zu sehen, wie Transportunternehmen die Vorteile von Elektro-Lkw im täglichen Betrieb nutzen. Der Verkehrssektor ist für 7 % der weltweiten Kohlendioxidemissionen verantwortlich. Batterieelektrische Lkw sind ein wichtiges Instrument, um die Klimabilanz zu verbessern. Dank der vielen Early Adopters können wir schon jetzt das enorme Potenzial dieser Technologie erkennen“, sagt Roger Alm, Präsident Volvo Trucks. „Nicht nur Transportunternehmen, sondern auch Käuferinnen und Käufer von Transport- und Logistikdienstleistungen schließen sich der SBTi-Initiative (Science Based Target) an und beginnen von ihren Anbieter:innen nachhaltige Transportlösungen zu verlangen. Das ist ein weiterer Treiber für den Umstieg auf Elektro-Lkw“, so Alm weiter.

Ausruhen auf die bisherigen Ergebnisse will sich Volvo Trucks jedoch nicht. In den fünf Jahren der Elektrifizierung habe der Hersteller laut eigener Aussage auch eine entsprechende Expertise in der Nutzungsoptimierung der installierten Energie, dem Laden und der Wartung von Elektro-Lkw aufgebaut. Die gesammelten Erkenntnisse sollen in die Entwicklung der nächsten Generation an Elektro-Angeboten von Volvo Trucks einfließen.

volvotrucks.de