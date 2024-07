Zurück in die Zukunft: DeLorean DMC-12 zum Elektroauto umgerüstet

Möglich macht’s Electrogenic, ein britisches Unternehmen, das sich auf Umrüst-Kits vom Verbrenner zum Elektroauto spezialisiert hat. Unter anderem hat Electrogenic schon für ältere Land Rover, Jaguar und Porsche entsprechende Umrüst-Kits entwickelt und auf den Markt gebracht.

Nun also ein Umrüst-Kit für den DeLorean DMC-12. Der Kultwagen wurde nur kurz gebaut, von 1981 bis 1982, und es wurden nur ca. 9.000 Exemplare gefertigt. Aber bis heute hat der DeLorean DMC-12 viele Fans, sicherlich vor allem durch seine prominente Rolle bei „Zurück in die Zukunft“. Und: Es sollen auch über 40 Jahre nach Ende der Produktion noch über drei Viertel aller Fahrzeuge erhalten sein – ein ungewöhnlich hoher Wert nach einer so langen Zeitspanne.

Wie bei allen Electrogenic-Umbausätzen handelt es sich um einen Drop-in-Kit, das kein Schneiden, Schweißen oder Bohren erfordert, betont das Unternehmen. Der Bausatz wurde so konzipiert, dass das Gesamtgewicht und die Gewichtsverteilung des Originalfahrzeugs beibehalten werden, und mit mehr als der doppelten Leistung und dem doppelten Drehmoment als beim originalen V6-Verbrennermotor „erhält er die Sportwagenleistung, die sein Aussehen verlangt“, so Electrogenic.

Der Motor, der Wechselrichter, das Ladegerät, das Kühlsystem und der hintere Batteriekasten werden mit den originalen Motorhalterungen verschraubt. Ein kleines zusätzliches Batteriepaket wird anstelle des Kraftstofftanks eingebaut, so dass der große Gepäckraum unter der Motorhaube unangetastet bleibt. Das Kit wird mit maßgeschneiderten Antriebswellen geliefert, und das Steuerungssystem unterstützt verschiedene Fahrmodi (z. B. Sport, Eco und Stadt).

Eine Höchstgeschwindigkeit nennt Electrogenic nicht, wohl aber das Beschleunigungsvermögen: Von 0 auf 100 km/h schafft es der Wagen nun in 5 Sekunden, während das Original-Modell dafür 10 Sekunden brauchte. Möglich macht das ein 160-kW-Elektromotor mit 310 Nm Drehmoment. Der Akku ist 42 kWh groß, mit vollem Akku kommt der elektrifizierte DeLorean auf eine Reichweite von 240 Kilometer. Zu den Annehmlichkeiten gehören Vehicle-to-Load (V2L) und die Unterstützung von Apple Car Play.

