Britisches Startup Nyobolt zeigt extrem schnell ladbare Batterie

Nyobolt ist ein Batterie-Startup mit Sitz in Cambridge, das bei seiner Batterietechnologie auf Niobium setzt, ein seltenes Schwermetall. 2021 warb Nyobolt 10 Millionen Dollar ein und verfeinert auf dieser Basis nun sein Konzept. Als ein Etappenziel gilt nun die Demonstration eines Ladevorgangs an einem eigens dafür entwickelten E-Auto-Prototypen namens Nyobolt EV. Dieser wurde in Zusammenarbeit mit Callum entwickelt, einem von der Jaguar-Designlegende Ian Callum gegründeten Ingenieurbüro. Als Basis des Sportwagen-Prototyps diente die Lotus Elise.

Um den Akku dieses E-Fahrzeugs von 10 auf 80 Prozent zu laden brauchte Nyobolt exakt 4:39 Minuten. Der Ladevorgang erfolgte mit einem 350-kW-Ladegerät. Allerdings war der Akku des E-Sportwagens mit 35 kWh verhältnismäßig eher klein. Die Reichweite des Fahrzeugs gibt Nyobolt mit 155 Meilen an, umgerechnet rund 250 Kilometer. Als Schlüssel zu dem schnellen Ladevorgang nennen die Briten die Kühlung. In dem von dem Startup vorgestellten Prototyp sorgen Kühlplatten mit einem Wasser-Glykol-Gemisch an den Batteriemodulen für eine begrenzte Wärmeentwicklung. Nach Angaben des Unternehmens hielt das Fahrzeug während der ersten vier Minuten der Lade-Demonstration einen konstanten Strom von 500 Ampere aufrecht.

Was die Kommerzialisierung der Technologie angeht, könnte die Produktion von Kleinserien laut Nyobolt bereits im nächsten Jahr beginnen. Mehrere Autohersteller sollen interessiert sein.

