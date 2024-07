GAC Aion eröffnet Thailand-Werk

In einer zweiten Phase soll der jährliche Output des Werks auf 100.000 Fahrzeuge verdoppelt werden soll. Als das Werk im November 2023 angekündigt wurde, war zwar bereits von zwei Bauphasen die Rede. Es wurde aber nicht klar, um die 50.000 Fahrzeuge insgesamt oder je Bauphase gelten.

In dem Werk sollen künftig verschiedene Modelle gebaut werden können, etwa die zweite Generation des Aion V, des Aion Y Plus und des Hyper GT, wie die CN EV Post schreibt. Derzeit vertreibt GAC Aion in Thailand den noch aus China importierten Aion Y Plus. Künftig sollen Rechtslenker-Versionen des Modells dort gebaut werden. Auch weitere Modelle sind geplant, bei der Eröffnungszeremonie wurde ein Aion V gezeigt.

Die Fabrik befindet sich in Rayong, wo auch das thailändische BMW-Werk liegt. Es ist die zweite Fabrik eines chinesischen Herstellers, die im Juli in Thailand eröffnet wurde: Anfang des Monats nahm BYD ein Werk für 150.000 Fahrzeuge pro Jahr in Betrieb.

cnevpost.com