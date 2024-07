Valmet Automotive erweitert Batterie-Testzentrum in Bad Friedrichshall

Eröffnet hatte Valmet Automotive sein Battery Test Center im Jahr 2020. Damals sprach das Unternehmen von einer Investition von sieben Millionen Euro. Zu Beginn bot das BTC auf 1.500 Quadratmetern vier Prüfräume, in denen die Umweltverträglichkeit sowie Funktion und Sicherheit von Modulen und Batteriesystemen getestet werden können.

Heute ist das BTC deutlich größer, auch wenn Valmet Automotive keine konkrete Flächenangabe nennt. Dafür gibt das Unternehmen an, mittlerweile rund 15 Millionen Euro in den Standort investiert zu haben. Durch die jetzt abgeschlossene Erweiterung wurde die Prüfstandkapazität mehr als verdoppelt, so Valmet Automotive in einer Pressemitteilung. Darüber hinaus wurde ein Lager- und Logistik-Center aufgebaut.

„Durch die Erweiterung sind wir in der Lage, unsere Produktentwicklung und die Serienfertigung von Batteriesystemen bestmöglich zu unterstützen“ sagte Standortleiter Stefan Sommer, Director Testing, bei der Vorstellung des Battery Test Center vor Medienvertreten.

Das Leistungsspektrum des BTC umfasst zum Beispiel Performance-Prüfungen wie Lastzyklen oder Energie- und Kapazitätsprüfungen. Ebenfalls im Angebot sind Lebensdauererprobung, Thermal Management Tests, Umweltprüfungen wie der Salzsprühnebeltest oder Untersuchungen für chemische Beständigkeit. Außerdem führt das BTC erweiterte Tests zur Qualitätssicherung der eigenen Produktionslinie im Batteriewerk Kirchardt durch.

Doch das ist längst noch nicht alles, das BTC soll nochmals erweitert werden: Im Fokus steht der Ausbau von Service und Analysetätigkeiten sowie die Intensivierung der Produktvalidierungsaktivitäten speziell für Batteriesysteme, die in Truck, Bus und Off-Highway-Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Mit dieser kommenden Erweiterung setzt Valmet Automotive auf die Neujustierung seiner strategischen Ausrichtung. In der zukünftigen Entwicklung des Geschäftsbereichs EV Systems (EVS) setzt das Unternehmen verstärkt auf eigene Produkte für den Bus- & Truck-Bereich sowie Landmaschinen, z.B. für die Agrarindustrie, im Bergbau und der Forstwirtschaft.

Durch die getätigten Investitionen ist das Battery Test Center bereits heute in der Lage, sowohl die hohen Leistungsanforderungen eines Sportwagens als auch die harschen Anforderungen eines Traktors zu testen, gibt Valmet Automotive an.

valmet-automotive.com