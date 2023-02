Valmet startet Batteriemontage in Deutschland

Der finnische Zulieferer Valmet Automotive hat im baden-württembergischen Kirchardt die Serienproduktion von Batteriesystemen aufgenommen. Das vor knapp zwei Jahren angekündigte Werk in der Nähe von Heilbronn fertigt ab sofort Hochvoltsysteme für Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride und ist das erste deutsche Batteriewerk des Unternehmens.

Den ersten Auftrag hat Valmet bereits in der Tasche: die Kleinserienfertigung von Modulen, Packs und dem Batteriemanagementsystem (BMS) für die PHEV-Variante einer nicht namentlich genannten Sportwagenmarke. Im Sommer startet die Vorserienproduktion für den ersten Großauftrag eines weiteren Kunden. Ein deutscher OEM in diesem Fall, der aber ebenfalls nicht namentlich genannt wurde.

Vor gut zwei Jahren hatte Valmet die Produktion in Baden-Württemberg angekündigt. Eigentlich sollte die Fabrik bereits Ende 2022 in Betrieb gehen. Bereits damals gab das Unternehmen bekannt, dass es von einem deutschen Automobilhersteller als Tier-1-Lieferant für ein Batterieprogramm beauftragt wurde. Bestandteil des Auftrags sei, dass Transportwege im Sinne der Ressourcenschonung minimiert werden. Deswegen wurde die neue Fabrik in Kundennähe errichtet. Noch ist unklar, wer der Auftraggeber ist – wir hatten damals auf Audi getippt.

Kirchardt ist das dritte Werk zur Fertigung von Batteriesystemen des Unternehmens. Valmet betreibt bereits eine Batteriemontage im finnischen Salo. Die zweite Fabrik ist direkt an das Autowerk von Valmet Automotive in Uusikaupunki angegliedert. In letzterer werden auch die Batteriemodule für die Produktion ein Deutschland hergestellt.

