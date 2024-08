Stadtwerke und TEAG errichten 108 weitere Ladepunkte in Weimar

Die öffentlichen Ladepunkte werden sich auf 19 Standorte im Stadtgebiet von Weimar verteilen. In der thüringischen Kommune wohnen rund 65.000 Einwohner. Die Ladeinfrastruktur der Stadtwerke Weimar deckt dort schon heute 17 Standorte vom Schloss Ettersburg im Norden bis zum Schloss Belvedere im Süden ab. „Mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur verdichten wir im ganzen Stadtgebiet das Ladenetz, insbesondere in Wohngegenden mit wenig privaten Lademöglichkeiten“, informiert Jörn Otto, Geschäftsführer der Stadtwerke Weimar. Welche Ladeleistungen die Geräte haben werden, präzisiert er nicht.

Klar ist aber: Den Anfang machen neue Ladesäulen in der Rudolf-Breitscheid-Straße, Graben, Schwanseestraße, Amalienstraße, Rollplatz und Untergraben. Bei der Errichtung arbeiten die Stadtwerke und die TEAG Mobil zusammen. Letztere ist eine 2023 gegründete Ladeinfrastruktur-Tochter der Thüringer Energie AG. „Aufgrund der kurzfristigen Umsetzung und der hohen Investitionen realisieren wir das Projekt gemeinsam“, erklärt Jörn Otto. Die Projektpartner rechnen mit Investitionskosten von über 800.000 Euro für den Ausbau des Ladenetzes in Weimar. Die Stadt geht davon aus, dass 2030 knapp ein Viertel aller Pkw elektrisch fährt. „Das erfordert einen massiven Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur“, heißt es aus dem Rathaus.

Jörn Otto betont, dass sich die Stadtwerke als lokaler Energieversorger umfassend für die Energiewende in Weimar einsetze.„Elektromobilität ist dabei ein wichtiger Baustein. Gemeinsam mit der TEAG Mobil werden wir nun den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Weimar konsequent weiter vorantreiben.“ Das mehrheitlich kommunale Unternehmen betreibt aktuell 53 Ladepunkte an 17 Standorten in Weimar.

„Die TEAG Mobil investiert in Ladeinfrastruktur-Projekte in ganz Thüringen. In Kooperation mit den Stadtwerken erweitern wir unser Ladenetz jetzt auch in Weimar“, ergänzt Denis Schuldig, Geschäftsführer der TEAG Mobil GmbH. Das Unternehmen betreibt 633 öffentliche Ladepunkte an 188 Standorten in Thüringen und sechs angrenzenden Bundesländern und verwaltet 650 weitere Ladepunkte bei Geschäftskunden.



sw-weimar.de