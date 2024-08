Paraclete Energy launcht Silizium-basiertes Anodenmaterial

Der im US-Bundesstaat Michigan ansässige Batteriematerial-Spezialist hat die Markteinführung seines Silizium-basierten Anodenmaterials jüngst für das vierte Quartal 2024 angekündigt. Nun legt Paraclete Energy mit der Info nach, dass sein Produkt namens „SILO Silicon“ mit Kosten von 35 US-Dollar pro Kilowattstunde aufwarte. Dem gegenüber sollen herkömmlichen Graphitanoden, die häufig in LFP-Batterien verwendet werden, derzeit 53 US-Dollar pro kWh kosten, so das Unternehmen. Die Kostenvorteile seiner Anodentechnologie seien „auf fortschrittliche Materialwissenschaft und optimierte Fertigungsprozesse zurückzuführen“, heißt es. Präzisier werden die US-Amerikaner an dieser Stelle nicht.

Als weitere Eckdaten zu seinem Anodenmaterial nennt Paraclete Energy einen der Technologie zugrunde liegenden Polymermatrix-Ansatz und eine Energiedichte von über 520 Wh/kg. Außerdem soll es ein „dezentrales Fertigungmodell“ geben, wodurch die Produktion in der Nähe oder an den Produktionsstandorten der Kunden erfolgen könne.

Quelle: Infos per E-Mail