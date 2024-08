Vienna Sightseeing Tours elektrifiziert komplette Busflotte

Vienna Sightseeing Tours hat bereits drei elektrische Busse von UNVI in Betrieb. 14 weitere hat das Unternehmen nun bestellt. Sie werden in den kommenden Monaten geliefert. Damit wäre dann die gesamte Flotte des Unternehmens auf E-Antriebe umgestellt. Der Anbieter von Stadtrundfahrten forciert die Antriebswende im eigenen Unternehmen im Zuge des Projekts „Zero Emission Transport“ der Wirtschaftskammer Wien.

In dem Projekt verpflichteten sich Anfang Juni insgesamt 32 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen freiwillig dazu, in den ersten und zweiten Wiener Gemeindebezirk nur noch emissionsfrei einzufahren. Während der Großteil der teilnehmenden Unternehmen dafür ihre Pkw, Kleintransporter oder Lkw anpassen, sind die Vienna Sightseeing Tours künftig mit vollelektrischen Bussen unterwegs.

„Das ist bemerkenswert“, sagt Davor Sertic, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Wien. „Denn im Straßenbild kennt man vornehmlich kleinere Elektrofahrzeuge wie Autos oder Lieferwägen, aber keine doppelstöckigen Busse.“

„Wir sind mit Freude ein Teil von Zero Emission Transport und tragen so zur Senkung der CO2-Emissionen in Wien bei“, sagt Lisa Frühbauer, Geschäftsführerin der Vienna Sightseeing Tours. „Denn in den ersten fünf Betriebsjahren werden unsere 17 elektrischen Busse circa 2,6 Millionen Kilometer zurücklegen und dabei rund 3.100 Tonnen CO2 einsparen.“

Die doppelstöckigen Busse haben laut Hersteller UNVI dank vier Batterien à 72 kWh eine Reichweite von 200 Kilometern, womit sich „die tägliche Fahrleistung auf den drei Linien der Vienna Sightseeing Tours abdecken lässt“, wie es in einer begleitenden Mitteilung heißt. Nachladen lassen sich die E-Doppeldecker mit 150 kW an zwei Ladeparks im Wiener Stadtgebiet.

Auch der zweite Anbieter von Hop-On Hop-Off-Bustouren in Wien will seine Fahrzeuge elektrifizieren: Das in London ansässige Sightseeing-Unternehmen Big Bus Tours kündigte im Juni an, diesen Sommer weitere 40 Elektrobusse in seine Flotte aufzunehmen. Ihren Dienst antreten sollen die XL-Stromer mit Sonnendeck in London, Paris und Wien. In letzteren beiden Städten kommen dabei Elektrobusse des chinesischen Herstellers Ankai zum Einsatz.



wko.at, viennasightseeing.at