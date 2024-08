EPCA elektrifiziert 100-Tonnen-Bergbau-Truck

EPCA hat kürzlich einen zuvor Diesel-betriebenen CAT 777 Bergbau-Lkw mit einer zulässigen Gesamtlast von 100 Tonnen elektrifiziert. Bei dem Projekt, das vom Unternehmen als „Green Machine“ bezeichnet wird, sah sich EPCA mit der Herausforderung konfrontiert, eine hohe Leistung für lange Betriebszeiten innerhalb der Einschränkungen des bestehenden Lkw-Designs zu liefern.

Bei der Umrüstung von Fahrzeugen von Verbrennungsmotor auf Elektromotor ist der vorhandene Platz im Fahrzeug der entscheidende Faktor. Reicht er nicht für die anvisierte Technologie aus, muss eine andere Lösung gefunden werden. EPCA fand beim Batterie-Hersteller Xerotech die passende Lösung für die Elektrifizierung des Bergbau-Trucks CAT 777: Die Lösung bestand in der Installation von sechs Xerotech-Batterien mit 290 kWh, dem größten Einzelpaket, die parallel geschaltet sind und insgesamt 1.741,8 kWh und 671 V erzeugen. Diese Installation verwandelt den CAT 777 in den Batterie-elektrischen Bergbau-Truck „mit der weltweit höchsten Energiedichte“, wie Clayton Franklin sagt, Chefingenieur und Gründer von EPCA.

Durch die Umstellung auf Batteriebetrieb wurde die Leistung des Trucks von 746 kW auf 824 kW erhöht und das Drehmoment von 4.700 Nm auf 5.200 Nm gesteigert. Diese Leistungssteigerung und die Erhöhung des Wirkungsgrads von 35 auf 95 Prozent unterstreichen die Vorteile des Xerotech-Batteriesystems, so das Unternehmen.

Die „Green Machine“ bietet laut EPCA zahlreiche Vorteile für die Bediener, wie z. B. weniger Lärm und Vibrationen, was den Komfort und die Sicherheit erhöht. Mit einer vollen Batterieladung kann die Maschine acht Stunden lang betrieben werden und lässt sich mit der verbauten Ladetechnologie in nur 50 Minuten wieder aufladen, was sie laut EPCA ideal für den Dauerbetrieb im Bergbau macht.

Nachdem Electric Power Conversion Australia (EPCA) vor kurzem auf zwei großen Veranstaltungen in Australien seine „Green Machine“ vorgestellt hat, plant das Unternehmen nun die Produktion von 50 bis 70 Batterie-elektrischen Bergbau-Lkw pro Jahr. Franklin sagte: „Unsere Bergbaukunden hier in Australien sind begeistert, dass dieser Lkw hier in Westaustralien gebaut und hergestellt wird.“

xerotech.com, im-mining.com