Valmet Automotive gliedert Batteriegeschäft aus

Für die Transaktion soll der Geschäftsbereich EV Systems (EVS), in dem das Batteriegeschäft gebündelt ist, als unabhängiges Unternehmen mit eigener Führung und Governance aufgestellt werden. CEO der neuen Firma wird Roberts Abele, der vom deutschen Zulieferer Vitesco Technologies kommt. Dort war Abele zuletzt als Senior Vice President und General Manager Global Powertrain Systems in den USA tätig. Abele verfüge über 30 Jahre Erfahrung bei weltweit führenden Automobilzulieferern und werde nach Finnland umziehen, heißt es in einer Mitteilung. CFO des neuen Batterieunternehmens wird Ville Jaakonsalo, der von Patria kommt, einem internationalen Verteidigungs- und Technologieunternehmen.

„Wir freuen uns sehr, dass Roberts und Ville unser Batteriegeschäft leiten werden. Beide sind sehr erfahrene Führungspersönlichkeiten, die Einblicke, Erfahrungen und Umsetzungsfähigkeiten in unsere aktuellen und zukünftigen Aktivitäten einbringen werden, die EVS zu nachhaltigem Erfolg führen werden“, sagt Jarkko Sairanen, Chair of Valmet Automotive Board of Directors.

Den Marken-Namen, unter dem der bisher EVS genannte Geschäftsbereich künftig am Markt agiert, will das Unternehmen im Laufe des Septembers bekanntgeben. Valmet Automotive bleibt vorerst alleiniger Eigentümer und Anteilseigner dieses Unternehmens. „Mit unserer erneuerten Strategie ist unser Batteriegeschäft darauf ausgerichtet, über die Automobilindustrie hinaus zu wachsen und seine Geschäftsaktivitäten auf Lkw, Busse und nicht-automobile Off-Highway-Segmente wie Materialtransport, Forstwirtschaft, Bauwesen, Bergbau und landwirtschaftliche Geräte auszuweiten“, sagt Jarkko Sairanen.

Das Batteriegeschäft von Valmet Automotive ist seit dem Start im Jahr 2019 schnell gewachsen: Der Geschäftsbereich EVS erzielte im Jahr 2023 einen Bruttoumsatz von mehr als 1,2 Milliarden Euro, einen Nettoumsatz von über 200 Millionen Euro und beschäftigt 1.400 Mitarbeiter an sieben Standorten in Finnland und Deutschland. Bei den deutschen Standorten handelt es sich um eine im Februar 2023 in Kirchardt bei Heilbronn eröffnete Batteriemontage sowie um ein 2020 eröffnetes Batterie-Testzentrum in Bad Friedrichshall (ebenfalls in der Nähe von Heilbronn). Dieses Batterie-Testzentrum wird aktuell erweitert.

