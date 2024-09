Über 27.000 elektrische Neuzulassungen im August

Jeden Monat bereitet die Redaktion von electrive in ihrem eMobility Dashboard die aktuellen Neuzulassungen von Elektroautos und Plug-in-Hybriden auf. Nun liegen die Daten für den Monat August vor – und die schauen wir uns heute mal an. Gleich vorweg: Der deutsche Automarkt ist im August regelrecht eingebrochen. Es wurden 28 Prozent weniger Neuwagen aller Antriebsarten verkauft als im Vorjahresmonat! Das liegt in erster Linie an einem Sondereffekt bei den Elektroautos, der im Vorjahr das Bild stark verzerrt hat. Denn Ende August 2023 lief der Umweltbonus für gewerblich genutzte E-Fahrzeuge aus. Demzufolge wurden in jenem Monat fast 87.000 Elektroautos in Deutschland neu zugelassen. Jeder Vergleich mit dem aktuellen Jahr kann da nur hinken! Und so wurden im August dieses Jahres laut Kraftfahrt-Bundesamt denn auch nur rund 27.000 neue E-Autos registriert. Mit diesem Wert lag der August als zentraler Ferienmonat etwa zehn Prozent unter dem Niveau von rund 30.000 Elektroautos pro Monat, wie es abgesehen von einigen Ausreißern in diesem Jahr konstant erreicht wurde. Unser Balkendiagramm der letzten 12 Monate mit den E-Autos auf gelbem Grund zeigt das recht deutlich.