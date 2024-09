Melbourne will 600 Dieselbusse durch E-Busse ersetzen

Im Rahmen des Programms „Metropolitan Zero Emission Bus Franchises“ wird ein Drittel des Busnetzes in der Metropole Melbourne abgedeckt. Ziel ist es, bis 2035 ganze 600 Dieselbusse durch elektrische Busse zu ersetzen. Die Verträge, die 131 öffentliche Linien und mehr als 230 Schulbusse in ganz Melbourne abdecken, wurden nach einem Ausschreibungsverfahren an die in Victoria ansässigen Busunternehmen Dysons, CDC und Kinetic vergeben. In einem Zwischenschritt sollen bis 2025 die ersten 36 batterieelektrische Busse beschafft werden, „während mehr als die Hälfte der Flotte durch emissionsarme oder -freie Fahrzeuge ersetzt werden soll“, so das australische Nachrichtenportal The Driven.

Der Ersatz der Dieselbusflotte durch E-Busse ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu Victorias Plan, bis zum Jahr 2045 einen Netto-Null-Emissionsausstoß zu erreichen. Sobald die neuen Elektrobusse auf den Straßen von Melbourne unterwegs sind, sollen sie „mehr als 35 Millionen Kilometer zurücklegen und jedes Jahr schätzungsweise 45.000 Tonnen Kohlenstoffemissionen einsparen“, heißt es in einer Mitteilung des Büros des Premierministers von Victoria. Es ist nicht ganz klar, von welchen Herstellern die Fahrzeuge kommen werden, aber in der Mitteilung des Premierministers heißt es auch: „Die neuen Konzessionen werden die lokale Fertigung unterstützen und durch erhöhte Anforderungen an den lokalen Anteil Arbeitsplätze in Victoria schaffen.“ Es wurden auch neue Beschaffungsziele festgelegt, die dazu führen sollen, dass die Verträge „indigenen Unternehmen, vorrangig Arbeitssuchenden und der Erhöhung des Frauenanteils in der Belegschaft zugute kommen.“

„Wir stellen sicher, dass mehr Victorianer von unseren Investitionen profitieren, indem wir den lokalen Anteil und die sozialen Beschaffungsziele erhöhen“, sagte die Ministerin für öffentlichen und aktiven Verkehr, Gabrielle Williams. Die Ministerin für Klimapolitik, Lily D’Ambrosio, fügte hinzu: „Diese neuen Verträge für Stadtbusse werden die Emissionen in der gesamten Busindustrie Victorias erheblich senken, was entscheidend dafür ist, dass Victoria seine Verpflichtung, bis 2045 netto keine Emissionen zu verursachen, erfüllt.“

„Mit der größten Hybridbusflotte Australiens und sieben Elektrobussen in unserer viktorianischen Flotte ist unser Engagement für die Verringerung unseres ökologischen Fußabdrucks entscheidend für die Nachhaltigkeit und spiegelt unser Engagement auf lokaler und nationaler Ebene wider, eine bessere Zukunft für den Verkehr zu schaffen“, fügte Nicholas Yap, CEO von ComfortDelGro Australia, hinzu.

