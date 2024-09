Xpeng G6 ab 43.600€ in Deutschland bestellbar

Das Model Y von Tesla, immerhin das meistverkaufte Elektroauto der Welt, hat in Deutschland nun einen Konkurrenten mehr. Und der kommt aus China: Der Hersteller Xpeng ist zwar erst im Mai hierzulande so richtig gestartet, bringt aber schon sein drittes Modell in Deutschland auf den Markt. Und zwar den Xpeng G6 als sportliches SUV-Coupé. Das Fahrzeug soll vor allem mit seiner üppigen Serienausstattung punkten. Das wird schon dadurch deutlich, dass überhaupt nur zwei Extras bestellbar sind: Eine elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung sowie verschiedene Farben. Das Basismodell gibt es für 43.600 Euro – das sind knapp 1.400 Euro weniger als beim Tesla. Der G6 kommt in diesem Fall mit einer 66 Kilowattstunden großen Batterie sowie einem Heckantrieb. Damit fährt der Xpeng immerhin bis zu 435 Kilometer weit. Wer eine höhere Reichweite benötigt, kann für 4.000 Euro Aufpreis die Long-Range-Version kaufen. Deren Reichweite beträgt 570 Kilometer und die Hochvoltbatterie kann 87,5 Kilowattstunden speichern. Alle weiteren Infos sehen Sie im Video!