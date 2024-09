Xpeng G6 ab sofort in Deutschland erhältlich

Bereits im Juni hatte Xpeng den Preis von 43.600 Euro erstmals genannt, damals aber noch unter Vorbehalt der Entscheidung der Europäischen Union bezüglich der Sonderzölle auf Elektroautos aus China. Diese sind aber noch immer vorläufig und so tritt Xpeng nun mit dem ursprünglich angedachten Preis an. Bei dem Basismodell für nun tatsächlich 43.6000 Euro ist in jedem Fall eine 66 kWh große Batterie enthalten sowie ein Hinterradantrieb.

Für diejenigen Kunden, die mehr Leistung wünschen, gibt es eine Long-Range-Version mit 87,5-kWh-Hochvoltbatterie zum Preis von 47.600 Euro – und wer nochmal 4.000 Euro obendrauf legt, der erhält die Performance-Version mit 87,5-kWh-Akku und Allradantrieb für 51.600 Euro.

Die Standardversion mit ihrer LFP-Batterie mit 66 kWh kommt auf eine Reichweite von 435 Kilometer nach WLTP. Mit der größeren 87,5-kWh-Batterie (NCM) liegt die Reichweite mit Heckantrieb bei 570 Kilometer und mit Allradantrieb bei 550 Kilometer nach WLTP. Das klingt zwar nicht wirklich spektakulär. Doch dank seiner 800-Volt-Architektur kann das SUV-Coupé besonders schnell laden, und zwar mit einer Leistung von 280 kW an entsprechenden Schnellladern. So kann das Auto auf längeren Fahrten problemlos in nur 15 Minuten von 20 auf 80 Prozent geladen werden.

Bild: Xpeng Bild: Xpeng Bild: Xpeng

Das Basismodell leistet 190 kW bei 440 Nm Drehmoment, die einmotorige Long-Range-Version 210 kW mit ebenfalls 440 Nm und der Allradler kommt auf 350 kW und 660 Nm. Der Spurt auf 100 km/h soll in letzterem Fall in vier Sekunden möglich sein. Und: Alle Varianten können laut Xpeng bis zu 200 km/h schnell fahren.

Dank eines Radstands von 2,89 Metern und einer intelligenten Innenraumgestaltung bietet der Xpeng G6 auch großgewachsenen Personen viel Bein- und Kopffreiheit. Ein Ausstattungsmerkmal klingt dabei nach Autokino für die Generation TikTok: Die Vordersitze können um fast 180° geneigt werden, für eine nahezu ebene Liegefläche. Das soll das Auto laut Hersteller „in eine komfortable und luxuriöse Lounge“ verwandeln, in der die Passagiere einen Film auf dem großen Infotainmentscreen genießen können.

Wie bei Tesla ist die Aufpreisliste mit den optionalen Extras sehr kurz: Die einzigen bestellbaren Extras sind eine elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung (1.160 Euro) und verschiedene Sonderlackierungen für 800 Euro (Fiery Orange, Graphite Grey, Midnight Black und Silver Frost). Die Außenfarbe Arctic White ist kostenfrei. Als Innenfarben stehen Schwarz oder Weiß zur Wahl.

Der Xpeng G6 ist das dritte Modell von Xpeng in Deutschland. Das chinesische Unternehmen ist erst im Mai in Deutschland gestartet und hatte zum Auftakt die Limousine P7 und das SUV G9 im Portfolio. Unseren Fahrbericht zum G9 finden Sie hier.

Quelle: Presseinfos per Mail