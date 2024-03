Xpeng nimmt ab Mai Bestellungen in Deutschland an

Die Preise beginnen ab 49.600 Euro für den P7 und ab 57.600 Euro für den G9. Dass man mit diesen beiden Modellen in Deutschland starten wird, hatte Xpeng bereits im September 2023 angekündigt, nur die Preise standen noch nicht fest – und der genaue Bestellstart. Bisher bietet Xpeng die beiden Modelle in Europa in Dänemark, Norwegen, den Niederlanden und Schweden an.

Beim P7 handelt es sich um eine 4,90 Meter lange Elektro-Limousine, die erstmals im April 2020 vorgestellt und später im Jahr 2020 in China ausgeliefert wurde. Das Modell basiert auf einer von Xpeng entwickelten Elektro-Plattform namens SEPA (Smart Electric Platform Architecture). Bereits im März 2023 wurde in China das Facelift-Modell P7i vorgestellt, das sich unter anderem durch eine höhere Ladeleistung von 175 statt 90 kW und durch optimierte Antriebe auszeichnet. Diese Version kommt jetzt in Deutschland schlicht als P7 auf den Markt.

Hierzulande wird es zwei Versionen der 1,45 Meter flachen Limousine geben, die beide einen 86,2 kWh großen Akku nutzen. Der P7 Long Range verfügt über einen 203 kW starken Heckantrieb und kommt auf eine WLTP-Reichweite von 576 Kilometer. Die Versionen „Performance“ und „Performance Wing Edition“ kommen jeweils mit Allradantrieb und einer Leistung von 348 kW, die den Sprint von 0-100 km/h in 4,1 Sekunden absolvieren. Die WLTP-Reichweite beträgt laut Xpeng 505 Kilometer.

Der G9 ist das Flaggschiff-SUV von Xpeng, das 2022 vorgestellt wurde. Bereits damals wurde seitens des Unternehmens betont, dass der G9 vor allem mit Blick auf die internationalen Märkte entwickelt wurde. Dafür basiert der G9 auf einer anderen Plattform als der P7, und zwar eine auf 800 Volt ausgelegte Plattform des Herstellers mit Siliciumcarbid-Technik.

In Deutschland gibt es beim G9 eine größere Antriebs-Vielfalt als beim P7, denn hier stehen nicht nur Heck- und Allradantrieb, sondern beim Heckantrieb auch zwei Batteriegrößen zur Wahl. Die „Standard Range“-Batterie bietet 78,2 kWh, der Long Range 98 kWh. Zumindest der große Akku soll mit bis zu 300 kW geladen werden können, um in 15 Minuten von 20 auf 80 Prozent zu kommen. Die Antriebsleistung liegt zwischen 230 und 405 kW.

P7 Long Range P7 Performance* G9 RWD Standard Range G9 RWD Long Range G9 AWD Performance Leistung 203 kW 348 kW 230 kW 230 kW 405 kW WLTP–Reichweite 576 km 505 km 460 km 570 km 520 km Batteriekapazität 86,2 kWh 86,2 kWh 78,2 kWh 98 kWh 98 kWh Preis 49.600 Euro 58.600 Euro 57.600 Euro 61.600 Euro 69.600 Euro

*Beim P7 Performance bietet Xpeng noch die Wing Edition mit Flügeltüren an. Diese startet bei 69.600 Euro. Da der Antrieb dem P7 Perfomance entspricht, haben wir diese Version nicht gesondert aufgeführt.

Mit dem Marktstart in Deutschland wird es für das Flaggschiff G9 eine Launch Edition geben. In dem bereits vollausgestatteten Modell ist das als einzige Option konfigurierbare Premium Paket im Wert von 3.960 EUR bei jeder Neuwagenbestellung bis zum 30.06.2024 inklusive. Das Paket umfasst unter anderem das immersive Multimediasystem Dynaudio Xopera 5D, Massagesitze vorne und hinten, Lautsprecher im Fahrersitz sowie Nappa Lederausstattung.

In Deutschland setzt Xpeng auf Vertragshändler. Laut Deutschland-Geschäftsführer Markus Schrick, der in gleicher Funktion bereits bei Hyundai tätig war, werde man im Mai mait mit zwälf Händlern an 24 Standorten starten, was bis Ende des Jahres verdoppelt werden soll Bis 2026 strebt Schrick 60 Händler mit 120 Standorten an. „Wir bieten ein hohes Niveau an Technologie, außergewöhnliche gute Qualität und neueste multimediale Unterhaltung. Genau das sollen unsere interessierten Kunden testen und erleben – und das geht am besten beim Händler vor Ort“, so der Deutschland-Chef.

In China hat Xpeng bereits eine Reihe weiterer Modelle im Programm, etwa die kleinere Limousine P5 sowie die SUV-Modelle G6 und G7. Ob und wann diese nach Deutschland kommen, ist nicht bekannt.

