Daimler-Truck-Tochter Fuso plant Testanlage für Batterie-Recycling

Bei dem Projekt partnert Mitsubishi Fuso mit True 2 Materials (T2M). Ab 2025 wollen die Unternehmen die Pilotanlage nutzen, um die Wiederverwendbarkeit von Anoden-, Kathoden- und Elektrolytmaterialien durch Batteriezellenhersteller zu bewerten.

Mitsubishi Fuso erwartet, dass die Zahl der gebrauchten Elektrofahrzeug-Batterien bald steigen wird, da auch die Verbreitung von Elektrofahrzeugen an sich zunimmt. Gebrauchte EV-Batterien können für andere Zwecke wiederverwendet werden, oder sie können recycelt werden, um Rohstoffe und Komponenten für andere Produkte zu gewinnen. Im Rahmen der gemeinsamen Tests mit T2M will Mitsubishi Fuso ein Geschäftsvorhaben eruieren, bei dem gebrauchte Batterien aus Elektro-Lkws (wie z. B. dem Fuso eCanter) und aus Elektroautos in einer Form recycelt werden, in der sie direkt als hochwertige Mischmaterialien in Batteriezellen verwendet werden können.

T2M hat die Technologie Total Material Recovery (TMR) entwickelt, ein Verfahren zur Aufbereitung von Altbatterien zu brauchbaren Anoden und Kathoden bei gleichzeitiger Minimierung des Verlusts von Rohstoffen und deren Wert sowie der Umweltbelastung. Das TMR-Verfahren nutzt molekulare Techniken auf Nanoebene und unterscheidet sich vom herkömmlichen pyrometallurgischen und hydrometallurgischen Batterierecycling. Die Technologie ermöglicht die Rückgewinnung von bis zu 99,9 Prozent aller Elektrofahrzeug-Batterieressourcen, ein höherer Prozentsatz als bei herkömmlichen Methoden, wodurch der Wert der Batterieressourcen maximiert wird.

Mitsubishi Fuso wird zunächst die Kommerzialisierung des Verfahrens in Japan in Erwägung ziehen und die Möglichkeit einer künftigen Expansion nach Übersee prüfen. Da die Batterien einen erheblichen Teil der Kosten eines Elektrofahrzeugs ausmachen, will Mitsubishi Fuso den Wert der Batteriematerialien durch die Entwicklung effektiver Rückgewinnungsprozesse maximieren und so die Gesamtkosten von Elektrofahrzeugen senken. Ziel des Unternehmens ist es, ein Umfeld zu schaffen, in dem Kunden problemlos auf E-Mobilität umsteigen können. Sprich: Durch günstigere Batterien die Kosten für die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs zu senken.

mitsubishi-fuso.com