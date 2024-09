Henkel eröffnet sein neues Batterietestzentrum

Mit dem neuen Battery Test Center will Henkel, das vor allem für seine Consumer-Marken im Bereich Wasch- und Reinigungsmittel sowie Haarpflege bekannt ist, seine Position als Entwicklungs- und Innovationspartner für Automobilhersteller und Batterieproduzenten im Bereich Elektromobilität stärken. Schließlich ist Henkel mit seinem Bereich Adhesive Technologies, der Klebstoffe, Dichtstoffe und Funktionsbeschichtungen herstellt, ein beständiger Partner der Autoindustrie – und Produkte von Henkel kommen schon heute innerhalb von Elektroauto-Batterien zum Einsatz.

Das neue Battery Test Center bietet ein breites Spektrum an Testlösungen für Batteriesysteme, um neue Lösungen für die wichtigsten Herausforderungen in den Bereichen Design und Entwicklung von Batterien für Elektrofahrzeuge zu ermöglichen. Das Testzentrum kann zum Beispiel Klimasimulationen mit Temperatur- und Feuchtigkeitsregulierung durchführen, Schnelllade- und Entladetests, Leckagetests und Alterungstests.

„Mit der Eröffnung des Battery Test Centers machen wir einen bedeutenden Schritt vorwärts in Richtung unserer Mission, nachhaltige Innovationen im Bereich der Elektromobilität voranzutreiben“, sagt George Kazantzis, Global Head von Henkels Automotive Components Business Unit. „Unser Battery Engineering Center bietet jetzt beispiellose End-to-End-Lösungen an, von der frühen Design- und Simulationsphase mit digitalen Zwillingen und virtuellen Materialkarten bis hin zu Tests und Validierungen in vollem Maßstab.“

Das Battery Test Center bietet somit eine Kombination aus digitaler Simulation sowie realer Anwendung, Prüfung und Validierung an. Kunden von Henkel sollen auf diese Weise ihre Entwicklungszyklen beschleunigen und die nächste Generation von Elektroauto-Batterien schneller auf den Markt bringen können.

„Henkel ist davon überzeugt, dass Innovation durch Zusammenarbeit vorangetrieben wird“, sagt Dr. Stefan Kreiling, Global Head of Innovation, Automotive Components bei Henkel. „Unser Battery Engineering Center ist darauf ausgelegt, enge Partnerschaften mit unseren Kunden zu fördern. So können sie mit unseren Experten zusammenarbeiten und unsere fortschrittlichen Prozesse in den Bereichen Modellierung, Simulation und Tests nutzen. Die Eröffnung des Battery Test Centers ist ein bedeutender Meilenstein, die Entwicklung modernster Batterietechnologien voranzutreiben.“

Das übergeordnete Battery Engineering Center hatte Henkel bereits vergangenes Jahr eröffnet, wobei das Testzentrum unter diesem Dach später folgen sollte. Es vereint ein multidisziplinäres Expertenteam und die neuesten Technologien unter einem Dach. Die Einrichtung in Düsseldorf markiert den Startpunkt von Henkels globalem Netzwerk von Battery Engineering Centern, mit zukünftigen Standorten in den USA und China. Sie werden eine überregionale Zusammenarbeit ermöglichen und sollen die Position von Henkel im Bereich Elektromobilität stärken.

