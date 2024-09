BYD Limousine Han: Technische Updates und Preissenkung

BYD hat in China den neuen Modelljahrgang seiner Elektro-Limousine Han eingeführt. Das Modell wird bekanntlich auch in Europa angeboten, weshalb wir davon ausgehen, dass die neue Version früher oder später auch bei uns landet. Die wichtigste Neuerung betrifft die Bordspannung: Das Elektroauto wechselt nämlich auf 800-Volt-Technik. Damit geht auch das Laden schneller. Und für die Kunden entscheidend: Die meisten Versionen werden günstiger. Aber der Reihe nach! BYD hat den 2025er Modelljahrgang seines Flaggschiffs Han kürzlich auf einer Veranstaltung vorgestellt. Die E-Limousine ist seit Juli 2020 auf dem Markt und hat in den letzten vier Jahren bereits mehrere Updates erhalten. Nun wechselt BYD auf eine 800-Volt-Systemarchitektur – mit Ausnahme der Basisvariante, die bei 400 Volt bleibt. Grundsätzlich bietet BYD auch den neuen Modelljahrgang rein elektrisch und als Plug-in-Hybrid an. Wir kümmern uns hier aber nur um die Electric Only Version. Allerdings sind die Infos zum neuen Han noch etwas spärlich: Es soll „verschiedene Batterieoptionen“ geben, die Reichweiten zwischen 506 und 701 Kilometern nach chinesischem Testzyklus erlauben.