BYD stellt Limousine Han auf 800-Volt-Architektur

Laut chinesischen Medienberichten hat BYD den 2025er Modelljahrgang seines Flaggschiffs Han auf einer Veranstaltung vorgestellt. Die E-Limousine ist seit Juli 2020 auf dem Markt und hat in den letzten vier Jahren bereits mehrere größere Updates erhalten. Nun wechselt BYD laut CNEVPost auf eine 800-Volt-Systemarchitektur – mit Ausnahme der Basisvariante, die bei 400 Volt bleibt. Grundsätzlich bietet BYD auch den neuen Modelljahrgang als BEV und als PHEV an. Dabei nutzt der Plug-in-Hybrid künftig aber BYDs neuestes PHEV-System DM 5.0, mit dem eine E-Reichweite von 125 Kilometern nach CLTC drin sein soll.

Ergo fährt der Han mit technischen Updates vor, aber auch an der Preisschraube dreht BYD: Während die BEV-Basisversion unverändert für 179.800 Yuan (umgerechnet rund 22.900 Euro) zu haben ist, werden alle anderen Varianten günstiger. Die Preise für die neuen Plug-in-Hybrid-Modelle reichen künftig konkret von 165.800 bis 225.800 Yuan (etwa 21.100 bis 28.700 Euro), die der Batterie-elektrischen Versionen von 179.800 bis 235.800 Yuan (etwa 22.900 bis 30.000 Euro).

Bei den Antriebsdetails werden die Infos zum neuen Han zusehends spärlicher. Es soll „verschiedene Batterieoptionen“ geben, die Reichweiten zwischen 506 und 701 Kilometern nach chinesischem Testzyklus erlauben. Bei den Akkus soll es sich um die neueste Generation von BYDs Blade-Batterien handeln – also LFP-Batterien, die sich in 30 Minuten auf 80 Prozent Ladestand bringen lassen. Die Antriebsleistung wird nicht genannt. Der Spurt von 0 auf 100 km/h soll in 7,9 Sekunden erfolgen.

Für den Hinterkopf: Der aktuelle Han hat einen LFP-Akku mit 85,4 kWh an Bord und leistet als Allradler bis zu 380 kW. Auf 100 km/h ist diese Version in 3,9 Sekunden. Die DC-Spitzenleistung liegt bei 120 kW, womit auf dem Papier in 30 Minuten der Ladestand von 30 auf 80 Prozent gebracht werden kann.

Bei den Dimensionen gibt es keine Änderungen: Der Han misst weiterhin 4.995 mm in der Länge, 1.910 mm in der Breite und 1.495 mm in der Höhe, bei einem Radstand von 2.920 mm. Die äußerlichen Anpassungen sind moderat. Es gibt laut Car News China eine neue Farboption (Fashion Grey) und die Varianten erhalten Antriebs-übergreifend ein ähnliches Frontdesign mit vereinfachtem Kühlergrill. Bemerkenswerter ist, dass es erstmals eine LiDAR-Option für das Modell gibt.

Die letzte Aktualisierung von BYDs Flaggschiff erfolgte übrigens Ende Februar mit der Einführung der Han Glory Edition zu einem Startpreis von 169.800 Yuan (für den PHEV). Das waren 20.000 Yuan weniger als zuvor. Insgesamt soll BYD seit Einführung des Han rund 800.000 Einheiten verkauft haben.



cnevpost.com, carnewschina.com