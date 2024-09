Iveco eMoovy: So sieht der e-Transporter mit 320 km Reichweite aus

Vor zwei Jahren wurde die Kooperation zwischen Hyundai und Iveco bekannt – jetzt haben die Italiener und die Koreaner das erste Batterie-elektrische Fahrzeug ihrer Partnerschaft enthüllt: den Iveco eMoovy. Dabei handelt es sich um einen Transporter, der unterhalb des Sprinter-Rivalen eDaily angesiedelt ist. Je nach Aufbau spielt er in der Klasse von 2,5 bis 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Das Ladevolumen kann je nach Aufbau sogar bis zu 10 Kubikmeter betragen, die Nutzlast bis zu 1,5 Tonnen. Auch die technischen Details sind spannend: Der Iveco eMoovy hat ein 800-Volt-System mit einer 76 Kilowattstunden großen Batterie an Bord. Auf diese Weise kommen beachtliche 320 Kilometer Reichweite zustande. Und der eMoovy soll am Schnelllader in 10 Minuten bis zu 100 Kilometer nachladen können. Zudem leistet der Elektromotor stolze 160 kW. Doch was am eMoovy stammt von Iveco und was von Hyundai? Ganz einfach: Der Transporter kombiniert die auf einem Elektro-Fahrgestell basierende Plattform von Hyundai mit einem Aufbau von Iveco. Optisch ist die Verwandtschaft zum Hyundai Staria unverkennbar.