3.000 Ladestationen für Pakistan geplant

Die Vereinbarung über die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeuge wurde von Yasir Bhambhani, CEO der ADM Group, Malik Khuda Bakhsh, CEO von Malik Enterprises, und Rana Irfan Hameed, Chairman von Indus Valley, unterzeichnet. Der Minister für Industrie, Handel und Investitionen der Provinz Punjab, Chaudhary Shafi Hussain, und andere führende Köpfe Pakistans waren ebenfalls bei der Unterzeichnung dabei.

Malik Khuda Bakhsh erklärte, dass in der ersten Phase 3.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge im ganzen Land errichtet werden sollen. Das chinesische Unternehmen ADM Group wird 90 Millionen Dollar investieren, während Indus Valley entsprechende Grundstücke zur Verfügung stellen wird. Malik Enterprises wiederum wird für die Installation der Anlagen und die Beschaffung von Lizenzen verantwortlich sein.

Ob es sich um AC- oder DC-Ladesäulen handeln wird, teilten die Partner nicht mit. Malik Khuda Bakhsh gab aber Einblicke, wo die Standorte geplant sind: Rund 1.000 Stationen soll in der Hauptstadt Karachi und deren Provinz Sindh errichtet werden, 1.500 in Punjab und 750 Stationen in den Provinzen Khyber Pakhtunkhwa und Belutschistan eingerichtet werden sollen.

In der zweiten Phase der Zusammenarbeit will die ADM Group zudem rund 250 Millionen Dollar in die Errichtung einer Montage- und Produktionsanlage für Elektrofahrzeuge in Pakistan investieren, wie wir bereits im August berichtet hatten. Dabei ist aber weiter unklar, ob ADM dafür eine neue eigene Marke einführen will, denn bislang ist das Unternehmen nicht als Autohersteller tätig. Denkbar wäre aber auch ein Engagement als Auftragsfertiger oder aber, dass es sich um die Finanzierung einer neuen Fabrik eines etablierten Autoherstellers handelt.

In Pakistan wird sich also offenbar bald etwas im Bereich Elektromobilität tun. Bisher sind die Verkäufe von Elektroautos in dem Land noch marginal. Pakistan hat sich aber zum Ziel gesetzt, dass im Jahr 2030 der Anteil von Elektroautos an den verkauften Neuwagen bei 30 Prozent liegen soll.

customnews.pk