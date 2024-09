Leclanché präsentiert Batteriezelle mit verbessertem Anodenmaterial

Die Batteriezelle kann in anspruchsvollen E-Mobilitäts-, Schienen- und Schiffsanwendungen angewendet werden, so die Schweizer. Sie soll laut dem Unternehmen die bestehenden chemischen Zusammensetzungen von Batteriezellen übertreffen. Leclanché will sein aktuelles LTO-Angebot durch XNO ersetzen und eine Reihe neuer Batteriemodul- und Akkupacklösungen einführen, die neben dem G/NMC-Angebot von Leclanché bestehen.

Hauptvorteil der neuen XNO-Anodenchemie ist eine um 50 Prozent höhere Energiedichte im Vergleich zu LTO-Technologien. Außerde steht XNO für schnelles Laden und die Aufrechterhaltung höchster Zellsicherheit und -leistung unter extremen Bedingungen. Die XN50-Zelle kann auch bei Hochleistungsanwendungen über eine geschätzte Zykluslebensdauer von mehr als 10.000 Zyklen eine hohe Leistung liefern, wobei Studien einen Kapazitätsverlust von weniger als drei Prozent und einen Widerstandsanstieg von weniger als 15 Prozent nach 1.000 2C-Lade- und -Entladezyklen bei 45 Grad zeigen.

Bei LTO handelt es sich um Lithium-Titanat-Batterien. Diese zählen ebenfalls zu den Lithium-Ionen-Batterien, nutzen aber nicht (wie die in der eMobility gängigen Zellen) Materialien wie Mangan, Nickel und Kobalt in der Kathode – die sogenannte NCM-Zellchemie. Zudem kommt statt einer Graphit-Anode bei den NCM-Zellen eine gesinterte Elektrode aus einem Titan-Spinell (Li4Ti5O12) zum Einsatz. Damit haben LTO-Batterien eine geringere Energiedichte, aber eine höhere Leistungsdichte (dank höherer Lade-/Entlade-Ströme) sowie eine längere Lebensdauer. Wegen der geringeren Energiedichte kommen LTO-Batterien derzeit eher in Bussen oder Schiffen zum Einsatz, wo der Bauraum weniger knapp ist als in E-Autos.

Pierre Blanc, Chief Executive Officer von Leclanché SA, sagt: „Wir freuen uns sehr, die Markteinführung der weltweit ersten kommerziellen XNO-Li-Ionen-Zelle bekannt zu geben. XNO wird in Kürze die Verwendung von LTO in unserer Produktlinie ersetzen und unser aktuelles G/NMC-Angebot als die schnellladefähige Batterielösung für Schwerlastanwendungen ergänzen. Wir freuen uns darauf, XNO in unsere innovativen Modul- und Packsysteme zu integrieren.“

Jean de La Verpilliere, Chief Executive Officer von Echion Technologies, ergänzt: „Endnutzer werden von einer Batterie profitieren, die speziell für industrielle und Massentransportanwendungen entwickelt wurde und deren Betrieb erheblich verbessert und gleichzeitig Emissionen reduziert.“

leclanche.com