Mercedes montiert den EQS SUV nun auch in Indien

Mercedes-Benz baut den EQS SUV in der Variante 580 4MATIC im Werk Chakan aus importierten Bausätzen zusammen. Im Gegensatz zu den USA und Europa ist Indien ein kleiner Markt für Luxusautos. Dennoch kann das Unternehmen durch die geringfügige Lokalisierung hohe Einfuhrzölle sparen und das E_SUV zu einem attraktiveren Preis anbieten. Mercedes verkauft den in Pune montierten EQS SUV 580 4MATIC für 14,1 Millionen Rupien (ca. 151.000 Euro) und den Maybach EQS SUV 680 für 22,5 Millionen Rupien (ca. 241.000 Euro) – die Maybach-Version wird als komplett gebaute Einheit (CBU) aus den USA importiert. Zum Vergleich: In Deutschland ist der Abstand zwischen den beiden Modellen (aus US-Produktion) mit einem Preisunterschied von weniger als 53.000 Euro deutlich geringer.

Mercedes-Benz bietet den EQS SUV 580 4MATIC weltweit in einer fünf- und einer siebensitzigen Version an, verkauft aber in Indien nur den Siebensitzer. Als 580 4MATIC hat der EQS SUV zwei Elektromotoren, die eine Leistung von 400 kW und ein Drehmoment von 858 Nm entwickeln. Das ermöglicht eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 4,7 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h.

Der siebensitzige EQS SUV 580 4MATIC verfügt über ein 122 kWh (netto) großes Batteriepaket, das eine von der ARAI (Automotive Research Association of India) angegebene Reichweite von 809 Kilometern ermöglicht. Santosh Iyer, Geschäftsführer und CEO der indischen Niederlassung von Mercedes-Benz, sagte bei der Markteinführung, dass das Unternehmen bei Tests in der Umgebung von Pune eine reale Reichweite von mehr als 650 Kilometern erzielt hat. Die Kunden können die Batterie mit 200 kW aufladen und in 15 Minuten bis zu 260 Kilometer Reichweite nachladen können.

Mercedes-Benz verwendet für den Betrieb des Werks in Chakan ausschließlich grüne Energie, sagte Vyankatesh Kulkarni, Executive Director und Head of Operations des Unternehmens in Indien. Der deutsche Automobilhersteller baut auf der gleichen Linie ICE- und Elektromodelle zusammen.

Neben dem EQS SUV fertigt das Unternehmen im Werk Chakan auch die EQS Limousine, ebenfalls in der Variante 580 4MATIC. Seit der Markteinführung im September 2022 hat das Unternehmen mehr als 500 Einheiten des EQS 580 4MATIC verkauft, so Iyer. Auch die Variante EQS AMG 53 4MATIC+ wird angeboten, allerdings als deutlich teurerer CBU-Import.

Mit der Einführung des EQS SUV hat Mercedes-Benz sein EV-Angebot in Indien auf sechs Modelle erweitert. Neben der Einführung neuer Produkte baut das Unternehmen schrittweise ein unabhängiges Ladenetz auf, um den Kunden ein besseres Nutzungserlebnis zu bieten. Laut Iyer wurden bereits mehr als 100 AC-Ladegeräte und 40 DC-Ladegeräte mit 60-200 kW im Land installiert. Der Chef der lokalen Marke fügte hinzu, dass er plant, bis Ende dieses Jahres zehn weitere Gleichstrom-Ladestationen in sein Netz aufzunehmen.

youtube.com, mercedes-benz.co.in, financialexpress.com

Dieser Artikel von Sagar Parikh ist zuerst auf unserer englischsprachigen Ausgabe electrive.com erschienen.