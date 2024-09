Denza Z9 GT nun in China erhältlich

Als Batterie-elektrische Version ist der Denza Z9 GT ab 354.800 Yen erhältlich, das sind umgerechnet rund 45.500 Euro. Als Plug-in-Hybrid startet der Z9 GT bei 334.800 Yen (ca. 43.000 Euro).

Bei dem Z9 GT, der als erstes Denza-Modell bald auch in Europa verkauft werden soll, handelt es sich um ein luxuriös ausgestattetes Fahrzeug mit einer Sportwagen-Motorisierung: Die Systemleistung soll bei ca. 1.000 PS liegen. Exakter sind die kW-Werte: Die Antriebseinheit an der Vorderachse leistet 230 kW, die beiden Einheiten an der Hinterachse jeweils 240 kW. Das macht zusammen also 710 kW. Den Sprint von 0 auf 100 km/h soll der Wagen in nur 3,4 Sekunden schaffen. Die Reichweite der vollelektrischen Version liegt bei 630 Kilometern laut chinesischem Testzyklus.

Im Inneren verfügt der Denza Z9 GT über fünf Sitze. Die Mittelkonsole ist mit einem großen, hängenden Bildschirm ausgestattet. Hinter dem Lenkrad verfügt der Z9 GT über ein LCD-Kombiinstrument. Außerdem gibt es einen Touchscreen für den Beifahrer. Der Mitteltunnel ist mit einem versenkbaren Kristall-Schalthebel und zwei kabellosen Ladepads ausgestattet. Der Beifahrersitz verfügt über einen Zero-Gravity-Modus und eine elektrisch betriebene Beinauflage.

Das Auto basiert auf der e3-Technologie von BYD und ist das erste, das diese Technologie einsetzt. Die e3-Technologie ist mit den Plattformen für Plug-in-Hybridfahrzeuge (PHEV) und batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) kompatibel und nutzt die neueste Hybridtechnologie DM 5.0 von BYD sowie die Elektrotechnologie e-Platform 3.0 Evo.

Denza war ursprünglich ein Joint Venture von BYD mit Mercedes-Benz und fokussierte sich auf den chinesischen Markt. Bereits 2021 reduzierte Mercedes-Benz seinen Anteil auf 10 Prozent. Vor wenigen Wochen stieg Mercedes-Benz dann komplett bei Denza aus, das nun eine 100-prozentige Tochter von BYD ist. Die aktuellen Modelle enthalten bereits keine Mercedes-Benz-Technologie mehr. BYD plant, Denza nun neu als globale High-End-Marke zu positionieren.